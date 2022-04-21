Rusya Mariupol'ü ele geçirdiğini açıkladı

Rusya, Mart başından beri kuşatma altında bulunan Mariupol'ü, Azovstal Demir Çelik Fabrikası dışında tamamen ele geçirdiğini açıkladı. Kentin büyük bir kısmı son haftalarda Rusya kontrolüne geçmişti.

Rus Interfax ajansının aktardığı habere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bunun bir başarı olduğunu söyledi ve Savunma Bakanı Sergey Şoygu'yu tebrik etti.

Şoygu da kentte durumun sakinleştiğini, sivillerin geri dönebileceğini belirtti.

Interfax'a göre Putin, Mariupol'de direnişin devam ettiği tek nokta olan Azovstal Demir Çelik Fabrikası'na saldırılmaması, fabrikanın kuşatma altında tutulması talimatı verdi ve "Bu yeraltı mezarlarına girmemize ve fabrikanın altındaki labirentlerde savaşmamıza gerek yok. Bölgenin bir sineğin bile dışarı çıkamayacağı şekilde kuşatılması yeterli" dedi.

Reuters ajansı, geniş bir bölgeye yayılan fabrikada 2 bin civarında Ukrayna savaşçısının olduğunu, fabrikanın yeraltında da bölümlerinin bulunduğunu aktarıyor.

https://twitter.com/bbcturkce/status/1516729639615361024

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise fabrikaya bin civarında sivilin de sığındığını aktarıyor.

Ukrayna yetkilileri kentteki sivillerin bir kısmının dört otobüsle bu sabah Mariupol'ü terk ettiğini duyurdu.

Rusya Savunma Bakanı Şoygu kuşatmanın başından bu yana kentten tahliye edilen sivillerin sayısının 142 bini geçtiğini söyledi.

Ukrayna'nın Azak Denizi kıyısındaki bu kentin ele geçirilmesi, Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'la Rusya ve Ukrayna'nın doğusundaki Rus işgali altındaki bölgeler arasında kara bağlantısı sağlanması açısından büyük öneme sahipti.

