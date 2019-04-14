HABER

Rusya: “NATO’nun Karadeniz’deki faaliyetleri bölgesel istikrarı baltalıyor”

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.04.2019 15:54 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO’nun Karadeniz’deki faaliyetlerinin bölgesel istikrarı baltaladığını söyledi.Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO ülkelerinin Rusya ile sorun yaşayan Ukrayna ve Gürcistan’ın yanında tavır alarak Rusya’nın saldırgan tutumuna karşı Karadeniz’de birlikte hareket etme kararı alması ve Karadeniz’de NATO tatbikatlarını arttırmasına ilişkin açıklama yaptı.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO’nun Karadeniz’deki faaliyetlerinin bölgesel istikrarı baltaladığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, NATO ülkelerinin Rusya ile sorun yaşayan Ukrayna ve Gürcistan’ın yanında tavır alarak Rusya’nın saldırgan tutumuna karşı Karadeniz’de birlikte hareket etme kararı alması ve Karadeniz’de NATO tatbikatlarını arttırmasına ilişkin açıklama yaptı. NATO’nun artan faaliyetlerinin bölgesel istikrarı baltalayacağını savunan Gruşko, “Elbette NATO’nun bölgede artan faaliyetleri ve tehditlerine karşı önlemler alacağız. NATO ittifakının bölgedeki varlığını güçlendirme çalışmalarını yakından takip ediyoruz ve buna göre tedbirler alıp aynı şekilde karşılık vereceğiz” dedi.
Gruşko, Karadeniz’de güven ve istikrarın sağlanması gerektiğini ifade ederek, “Bu güven ve istikrarı sağlayacak araçlarımız var. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü üzerinden askeri alanda diyaloglar kurularak bölgesel istikrar korunabilir. Ayrıca Karadeniz kıyı filolarının iletişimi amacıyla kurulan Karadeniz Operasyonel İletişim Grubu’nun faaliyetlerine devam etmesini umuyoruz” diye konuştu.

PARTNER"Yırtmacımın sorulması beni utandırdı""Yırtmacımın sorulması beni utandırdı"
Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladıToplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı
Bahçeli: Bundan belediye başkanı olmazBahçeli: Bundan belediye başkanı olmaz

En Çok Okunan Haberler

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Ekrem İmamoğlu ve Binali Yıldırım arasındaki son oy farkı

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

AK Partili Yavuz: Olağanüstü itiraz için hazırlıklarımız tamam

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Emina Jahovic yeni imajıyla dikkat çekti

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

Bahçeli'ndan İmamoğlu'na tepki: Bundan belediye başkanı olmaz

İlginizi Çekebilir

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Sadece 2 gün geçerli Amazon Bahar Fırsatlarını kaçırmayın!

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Antalya'yı karıştıran ses kaydı! Polis operasyon başlattı

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

Tüm bahaneleri ortadan kaldıran spor haftası 4-8 Nisan arası Trendyol’da

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Ekrem İmamoğlu ve CHP'ye sert tepki

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Netanyahu'ya sert tepki: 'Dur' deme vakti geldi

Diğer Haberler
Ankara Belediye Meclisi'nde gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Toplantıda gerginlik! Mansur Yavaş verdiği talimatı açıkladı

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Doğu Perinçek'den dikkat çeken Erdoğan çıkışı!

Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

Bakan Soylu'dan, CHP'li Muharrem Erkek hakkında suç duyurusu

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

İzmir'de istifa eden AK Parti İl Başkanı Şengül açıklama yaptı

Bakan Soylu: FETÖ'yü büyük ölçüde temizledik

Bakan Soylu: FETÖ'yü büyük ölçüde temizledik

AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül istifa etti

AK Parti'de seçim sonrası istifa depremi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.