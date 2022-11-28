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Rusya'nın Google'ı Yandex hakkında şaşırtan haber: Ana vatanından ayrılmayı planlıyor! Putin gece saatlerinde toplantı yaptı

28.11.2022 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Yandex hakkında şaşırtan bir haber gündeme bomba gibi düştü. O habere göre Yandex, ana vatanı olan Rusya'dan ayrılmayı planlıyor. Rusya'nın Google'ı olan Yandex'in fikri mülkiyetinin bir kısmını Rusya dışına taşımak ve geri kalanını elden çıkarmak için adımlar attığı söyleniyor. Kaynaklara göre ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, eski maliye bakanı ile gece geç saatlerde Yandex'in geleceğini konuştu.

Rusya'nın Google'ı Yandex hakkında şaşırtan haber: Ana vatanından ayrılmayı planlıyor! Putin gece saatlerinde toplantı yaptı

Yandex, Rusya'nın Google'ı olarak anılıyor. Bir arama motoru şirketi olarak macerasına başlayan Yandex, ardından reklamcılık, haritalar, e-ticaret, bulut ve sürücüsüz otomobiller için yazılımlara geçti. Yandex'in çok sayıda kişiye hizmet veren Yandex Taxi gibi bir hizmeti de bulunuyor. Ancak Rusya'nın en önde gelen teknoloji şirketlerinden biri olan Yandex hakkında çıkan bir haber herkesi şaşırttı. Buna göre Yandex, ana vatanı olan Rusya'dan ayrılmayı planlıyor.

DUYURU YAYINLANDI

The Register'ın haberine göre, Yandex, fikri mülkiyetinin bir kısmını Rusya dışına taşımak ve geri kalanını elden çıkarmak için adımlar attığını duyurdu. Silikon Vadisi'ndeki benzerleri gibi genel merkezi için daha avantajlı bir alan arayan Yandex, Hollanda'yı seçmişti. Hollanda, on yıldan fazla bir süredir Yandex NV holding şirketine ev sahipliği yapıyor.

FILE PHOTO: The logo of Russian internet group Yandex is pictured at the company's headquarter in Moscow

Yandex grubunun Hollanda merkezli ana şirketi Yandex NV, cuma günü, yönetim kurulunun "Mevcut jeopolitik ortam dolayısıyla, şirketin hissedarlığını ve yönetimini yeniden yapılandırmaya yönelik seçeneklerin değerlendirmesi konusundaki stratejik işlemleri başlattığını" açıklayan bir duyuru yayınladı.

Yandex NV, Yandex Group'un hisselerini elden çıkarıp, yönetimdeki kontrolünü devretmeyi değerlendirdiğini ve uluslararası birimlerinden bazılarının Rusya'nın dışında geliştirileceğini açıkladı.

Duyuruya göre, kurulun özel bir komitesi "Belirli hizmetlerin (otonom sürüş teknolojileri, bulut bilgi işlem, veri etiketleme ve eğitim teknolojisi dahil) uluslararası departmanlarının Rusya'dan bağımsız olarak geliştirilmesi" de dahil olmak üzere farklı detaylar içeren senaryolar üzerinde çalışmakla
görevlendirildi.

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PUTİN, GEÇ SAATLERDE ESKİ BAKAN KUDRİN İLE BİR ARAYA GELDİ

Konuya dair üç kaynağın verdiği bilgiyi 25 Kasım'daki haberinden paylaşan Reuters'a göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile eski maliye bakanı Alexei Kudrin gece geç saatlerde Yandex'in geleceğini değerlendirdi.

Yandex N.V., stratejik yapılandırmanın erken aşamalarda olduğunu ve ileride atılacak herhangi bir adımın hissedarların onayına tabi olacağını açıkladı.

ŞİRKET BU YOLU SEÇERSE NE OLACAK?

Yönetim kurulu bu yolu seçerse, şirket denizaşırı operasyonlarının bir kısmını Yandex NV'ye bırakacak, geri kalanı diğer sahiplere, muhtemelen Rusya'daki Yandex yönetimine geçecek.

Duyuruda ayrıca, "Kurulun Yandex markasının kullanımına ilişkin münhasır hakları elinde bulunduran işletmenin elden çıkarılmasıyla birlikte, Yandex NV'nin zamanla yeniden adlandırılacağını tahmin ettiği" belirtiliyor.

Bu, Yandex NV'nin Rusya dışında sürücüsüz teknoloji, bulut, eğitim teknoloji ve veri etiketleme faaliyetleriyle uğraşırken, Yandex markasından elini çekeceği anlamına geliyor.

"MEVCUT JEOPOLİTİK ORTAM"

Bu durumun nedeninin duyuruda da bahsedilen "mevcut jeopolitik ortam" olduğu tahmin ediliyor. Bildiğiniz üzere bölgede aylardır süren bir Rusya-Ukrayna savaşı var.

Rus haber ajansı TASS ise söz konusu duyuruyu "Yandex'in Rusya'dan ayrıldığı" yönünde nitelendirdi.


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