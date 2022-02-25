Rusya’nın Ukrayna saldırısı herkesi bu hale getirdi! Dikkat edilmezse...

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş ilan ettiği haberiyle uyandıysanız ve bir anda midenizin bulandığını hissettiyseniz gayet normal! Dünyanın farklı noktalarında belki de milyonlarca insan Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açtığı haberlerini görünce bu duyguya sürüklendi.

Haftalardır Ukrayna’yı tehdit eden Rusya dün Ukrayna’yı bombalamaya başladı. Herkes bir çatışmadan kaçınılması umudunu taşıyordu ancak bu olmadı. Psikoterapist Lucy Beresford, şu anda bunalmış hissediyorsanız, bunun tamamen beklenen bir tepki olduğunu söylüyor. Yaşanan derin çaresizlik ve panik duygusunun milyonları etkileyeceği düşünülüyor. Birçok insan çaresiz şekilde pandemi ve savaştan sonra insanlığı bekleyen sıradaki tehdidin ne olabileceğini kara kara düşünüyor.

PANDEMİ VE SAVAŞ!

HuffPost UK’ye konuşan Beresford, “Ukrayna ile bağlantısı olan insanlar kendilerini çaresiz hissediyor olabilir. Haberleri dinleyen ve yaşananları izleyen biri panik olabilir. Henüz pandemi yüzünden insanların üzerinde olan stres ve moral bozukluğu ile birlikte savaş görüntüleri insan psikolojisini tehdit eder hale geldi." dedi. Uzmanlar, bu duyguları yalnızca sizin yaşamadığınızı ve etrafınıza bakarak herkesin aynı tedirginlikle başa çıkmaya çalıştığını görebileceğinizi dile getiriyor.

ÇARESİZLİK DUYGUSU

Psikolog Dr. Tara Quinn-Cirillo, dünyada milyonlarca insanın zor zamanlar geçirdikten sonra patlak veren savaşı uzaktan izleyerek çaresizlik duygusuna kapılmanın normal olduğunu söylüyor. Bu duygularla boğuşmak yerine zor da olsa haberlerden bir süre uzak kalmanın iyi gelebileceğini söylüyor. Aynı zamanda kendinize “Bu da geçecek” diye teskinde bulunmak da psikoloji olarak iyi gelecektir diyor.

Dr. Quinn-Cirillo, yardım etmek istiyor ama nasıl yapacağınızı bilmiyorsanız bunun da çaresizlik duygularını tetikleyebileceğini söylüyor. Dr. Quinn-Cirillo, “Yapabileceğimiz bazı temel şeyler var” diyor ve ekliyor:

“Etrafınızda sevdikleri için endişelenen Ukraynalı insanları tanıyor olabilirsiniz. Onlara ulaşarak yanında olduklarını, ihtiyaç duymaları halinde dinlemek, konuşmak veya herhangi başka bir ihtiyaç için yanlarında olduğunuzu bilmelerini sağlayın.”



