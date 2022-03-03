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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi! Dünyayı şoke eden iddia: Önceden haberleri vardı

03.03.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi devam ederken işgal ile ilgili çok çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Çin'in Rusya'nın müdahalesinden önceden haberdar olduğu ve Putin'den Kış Olimpiyatları bitene kadar beklemesini istediği belirtildi. Dünyada şoke eden iddiayla ilgili ise Çin'den açıklama geldi.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik müdahalesi! Dünyayı şoke eden iddia: Önceden haberleri vardı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik başlattığı askeri müdahalede bir hafta geride kaldı. Ülkeler peş peşe Rusya'ya yönelik aldığı kararları açıklarken çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Buna göre Rusya'nın müdahalesinden önceden Çin'in haberdar olduğu öne sürüldü. Dünya bu iddiayı konuşurken Çin'den ise açıklama geldi.

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ÇARPICI İDDİA: ÇİN'İN HABERİ VARDI

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'ya yönelik askeri müdahale başlattı. Bu karar sonrası peş peşe ülkeler, Rusya'ya yönelik yaptırım kararlarını açıklama başladı. İşgalde 8'inci güne girilirken The New York Times gazetesi çarpıcı bir iddiada bulundu. İddiaya göre Çin, Rusya'nın müdahalesinden haberdardı ve Putin'den Ukrayna işgalini Pekin'deki Kış Olimpiyatları sonrasına kadar ertelemesini istedi.

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ÇİN'DEN AÇIKLAMA

Bu iddia dünyayı şoke ederken Çin'den konuyla ilgili açıklama geldi. Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü Liu Pengyui iddiayı temelsiz bir spekülasyon ve Çin'i karalama girişimi olarak nitelendirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Çin Rusya Ukrayna
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