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Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'tan Soyuz kararı! Askıya aldı

27.02.2022 11:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesine yönelik Avrupa Birliği (AB) tarafından uygulanan yaptırımlar nedeniyle Rusya Federal Uzay Ajansı'ndan (Roscosmos) önemli bir karar geldi. Roscosmos, Fransız Guyanası'ndaki Soyuz roketi fırlatmalarını geçici olarak durdurduğunu duyurdu.

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos'tan Soyuz kararı! Askıya aldı

Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesi sonrası birçok karara imza atılırken, Rus uzay ajansı Roscosmos'un Twitter hesabından Soyuz roket fırlatmaları hakkında önemli bir tweet atıldı.

ROSCOSMOS'DAN FRANSIZ GUYANASI KARARI

Space.com'un haberine göre, ajans tweetinde, "İşletmelerimize yönelik AB yaptırımlarına yanıt olarak, Roscosmos, Kourou'dan uzay fırlatmaları organize etmede Avrupalı ortaklarla işbirliğini askıya alıyor ve konsolide fırlatma ekibi de dahil olmak üzere personelini Fransız Guyanası'ndan çekiyor" dedi.

Ayrıca Roscosmos, Fransız Guyanası'nda çalışan 87 Rus vatandaşı olduğunu ve bunların ayrılması konusu üzerinde çalışıldığını aktardı.

NİSAN AYINDA FIRLATMA PLANI

Rusya'nın Soyuz roketleri, Avrupalı Arianespace firması tarafından Guyana Uzay Merkezi'nden ve Kazakistan'daki Baykonur Uzay Üssü'nden uyduları fırlatmak için kullanılıyor. Arianespace'in ise, nisan ayında bir Soyuz roketi kullanarak iki Galileo uydusunu yörüngeye fırlatma planı vardı.

Ancak bu plan, ülkeler arasında artam gerilim ile birlikte yaşanan son gelişmeler ışığında ertelenebilir.

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