Rusya'nın vurduğu Mariupol felaketi yaşıyor! "Şehrin yüzde 90'ı yok edildi"

Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat’ta başlayan savaş 22 gündür devam ediyor. Ukrayna'nın güneyinde yer alan ve 450 bin nüfuslu Mariupol, Rus işgalinde en çok hedef alınan şehir oldu. Rus bombardımanı altında olan Mariupol şehrindeki yıkımın çok büyük olduğu belirtildi.

"YÜZDE 90'I RUSLAR TARAFINDAN YOK EDİLDİ"

Mariopol Belediye Başkanı Yardımcısı Sergey Orlov yaptığı açıklamada, şehrin yüzde 90’ının saldırılar nedeniyle yok olduğunu ifade ederek, “Polislerimizi vuruyorlar, yakıtımız tükeniyor. Fabrikalar çalışmıyor, metal fabrikası tamamen yol edildi. Şehrin yüzde 90’ı Ruslar tarafından yok edildi" dedi.

MARİUPOL KRİTİK ÖNEME SAHİP

Mariupol, Ukrayna’nın güneyinde, Rus destekli ayrılıkçıların bulunduğu bölgeyle Kırım’ın tam ortasında yer alıyor.



Şehrin kontrolünün tamamen ele geçirilmesi Ruslara Azov Denizi’ne kadar olan bölgede büyük bir avantaj kazandıracak ve konvoyların geçişi için uzun bir kara yolu koridoru açacak.



"ŞEHİRDEKİ DURUM 'KIYAMETİ' ANDIRACAK KADAR KÖTÜ"

Kızılhaç yetkililerinin bölgeden gönderdiği raporlara göre şehirdeki durumum ‘kıyameti’ andıracak kadar kötü.

Şehir yetkilileri işgal başladığından beri şehirde en az 2 bin 500 kişinin hayatını kaybettiğini, ancak hayatını kaybedenlerin sayılmasının ve cesetlerin toplanmasının zorluğu nedeniyle bu sayının 20 bine kadar yükselebileceğini söylüyor.

TİYATRO BİNASI DA VURULMUŞTU

Ukrayna’nın Mariupol kentinde Sığınak olarak kullanılan tiyatro binası da Rus ordusu tarafından vuruldu.

Mariupol Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, şehirdeki en büyük sığınak olarak bilinen Drama Tiyatrosu'nun Rusya bombardımanın hedefi olduğu ifade edilerek, bu yapılanların hiç bir zaman affedilmeyeceği vurgulandı.

