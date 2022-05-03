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Rusya rakamlarla açıkladı: 146 uçak, 112 helikopter vurduk

03.05.2022 21:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna ordusunun kayıplarıyla ilgili dikkat çeken rakamlar açıkladı. Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 146 uçak, 112 helikopter ile 2 bin 793 tank ve zırhlı aracı vurduklarını belirten Konaşenkov, düzenledikleri taarruzlarda yüksek hassasiyetli silahlar kullanıldığını açıkladı.

Rusya rakamlarla açıkladı: 146 uçak, 112 helikopter vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, yaptığı açıklamada, Ukrayna'daki savaşta Rus ordusunun eylemlerine ilişkin bilgi verdi. Ukrayna’daki taarruzun sürdüğünü belirten Konaşenkov, "Gün içerisinde havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Nikolayevka, Bolçeyarovka ve Lisiçansk yerleşim birimleri yakınlarında S-300 hava savunma füze sistemlerini yönlendiren 3 radar istasyonu, Toçka-U taktik füze sistemi, OSA-AKM hava savunma füze sistemi ve 3 Grad çok namlulu roketatar imha edildi." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, Krasniy Liman, Kramatorsk ve Kamışyevaha yerleşim birimlerinde hava hedeflerini tespit eden 4 radar istasyonu, 6 mühimmat, füze ve top cephaneliği ile ABD yapımı bir batarya karşıtı radarın vurulduğunu kaydetti.

Rus hava muharebe taktik birliklerinin 39 Ukrayna askeri nesnesini vurduğunu söyleyen Konaşenkov, topçu birliklerinin 11 komuta merkezi, 54 topçu atış pozisyonu ve 2 akaryakıt deposu ile 342 müstahkem mevkisini ateş altına aldığını bildirdi.

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"İNSANSIZ HAVA ARACINI VURDUK"

Rus hava savunma sistemlerinin Çernigiv bölgesinde bir Ukrayna insansız hava aracını vurduğunu dile getiren Konaşenkov, Donetsk ve Harkiv bölgelerinde Toçka-U balistik füzesi, Smerç çok namlulu roketatardan fırlatılan 9 roketin havada vurulduğunu aktardı.

Konaşenkov, "Ukrayna ordusuna ait bugüne kadar 146 uçak, 112 helikopter, 697 insansız hava aracı, 287 hava savunma füze sistemi, 2 bin 793 tank ve zırhlı araç, 319 çok namlulu roketatar, 1267 obüs ve havan topu, 2 bin 598 özel askeri araç yok edildi." diye konuştu. (AA)

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