Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Aşıyı herkese tavsiye ediyorum

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ülkesinde yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen Sputnik V aşısını yaptırdıktan sonra kendini iyi hissettiğini belirterek herkesin aşı olmasını tavsiye etti.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Şoygu, “Son şüpheleri gidermek için kendimizden başladık. Yoksa bunun güvenli olduğunu, etkili olduğunu ve yaşamı büyük ölçüde kolaylaştırdığını kişisel örnekle göstermek için değil” ifadelerini kullandı.

Kendisini oldukça iyi hissetiğini belirten Şoygu, “Ateş yükselmesi veya başka bir yan etki olmadı. Herkese bu aşıyı yaptırmasını tavsiye ediyorum” dedi.

