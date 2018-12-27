Çok önemli Suriye açıklaması: Esad seçime katılırsa zafer kazanır

Ayrıca Bogdanov, Türk Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, demokratik bir biçimde yapılmış seçimleri kazanması halinde Türkiye'nin Esad'la çalışmayı düşünebileceğini söylemesine ilişkin olaraksa, "Bunlar çok önemli gelişmeler, bunu memnuniyetle karşılıyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Bogdanov, bir sonraki seçimlerde Esad'ın zafer kazanıp kazanamayacağı sorusunaysa, "Tabii ki (kazanır), benim düşüncem bu" yanıtını verdi.

'SURİYE ORDUSU ÜLKENİN TAMAMINDA KONTROL SAĞLAYINCA İRAN GÜÇLERİ GERİ ÇEKİLECEK'

Rusya lideri Putin'in Ortadoğu Özel Temsilcisi, Suriye'deki İran güçlerine ilişkin bir soru karşısındaysa, hükümetin Suriye topraklarının kontrolünü yeniden tamamen eline geçirmesi halinde, 'artık burada kalmaları için bir sebepleri olmayan' İran güçlerinin Suriye'yi terk edeceklerini söyledi.

'TÜRK GÜÇLERİNİN SURİYE'DEN NİHAİ OLARAK GERİ ÇEKİLMESİ İÇİN…'

Özel Temsilci ayrıca, Suriye ordusunun ülkenin kuzeydoğusuna geri dönebilmesi ve Türk güçlerinin nihai olarak geri çekilmesi için, bu zamana kadar ABD'nin koruması altında olan Kürt güçler ve Şam arasında arabuluculuk yapabileceklerini de ekledi.

RUSYA, ARAP BİRLİĞİ'NİN, SURİYE'Yİ YENİDEN ÜYELİĞE KABUL ETMESİNİ BEKLİYOR

Bunların yanı sıra Bogdanov, çatışmaların başladığı 2011'de Suriye'nin üyeliğini askıya alan Arap Birliği'nin ülkeyi yeniden üyeliğe kabul etmesini beklediklerini de kaydetti.

2011'DEN BERİ İLK DEFA ARAP BİR LİDER, ESAD'I ZİYARET ETTİ

"Birçok Arap ülkesi bunun derinlemesine düşünülmüş bir karar olmadığını, hatta ters tepen bir karar olduğunu anladı" diyen Bogdanov, Sudan Devlet Başkanı Ömer el Beşir'in, geçen hafta bir Rus uçağıyla Şam'a giderek 2011'den beri Suriye'yi ziyaret eden ilk Arap lider olduğu hatırlatmasını da yaptı.

