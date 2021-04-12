Rusya, Türkiye'ye seyahat koşullarını bugün görüşecek: Nasıl bir karar bekleniyor?

Türkiye'de koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle Rusya'nın seyahatlere kısıtlama getireceğine ilişkin söylentilere Kremlin'in son noktayı bugün koyması bekleniyor.

Rus basını hafta sonu Türkiye'ye seyahate kısıtlama getirme veya dönüşlerde 14 gün karantina uygulanması gibi seçeneklerin gündemde olduğunu yazdı.

Konunun bugün Rus hükümeti tarafından karara bağlanabileceği aktarılıyor.

Rus gazetesi Izvestia, Rusya Ulaştırma Bakanlığı ve iki büyük tur operatörü yetkilisine dayandırdığı haberinde charter uçuşlarının tamamen, yolcu ve kargo uçuşlarının da kısmen yasaklanabileceğini, Rusya'ya dönen Rusların iki hafta karantinaya alınması gibi seçeneklerin değerlendirildiğini yazdı.

Konuyla ilgili nihai kararın bugüne ertelendiğini yazan gazete, son günlerde Türkiye turlarına talebin yüzde 25 oranında düştüğünü, fakat buna rağmen Türkiye'nin en popüler ülke konumunu sürdürdüğünü aktardı.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin yeni bir Covid-19 salgınının önüne geçmek için daha fazla önlem alınmasına karar vermiş, "Mayıs'ta tatil sezonu başlıyor ve pek çok kişi tatile gitme planı yapıyor, özellikle de başka ülkelere." demişti.