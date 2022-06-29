HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın başından bu yana en büyük esir takası gerçekleştirildi!

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın başından bu yana en büyük esir takası gerçekleştirildi!

29.06.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

24 Şubat'tan bu yana devam eden Rusya-Ukrayna savaşında yeni bir gelişme yaşandı. Savaşın başından bu yana en büyük esir takası gerçekleşti. Ukrayna, Rusya’dan 19-65 yaş arası 144 askerini teslim aldı.

Rusya-Ukrayna arasında yaşanan savaşın başından bu yana en büyük esir takası gerçekleştirildi!

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırıları devam ederken, iki ülkeden de çok sayıda asker esir düştü. Rusya ile Ukrayna arasında yeni bir esir takası yapıldığı bildirildi. Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rusya-Ukrayna arasında savaşın başlamasından bu yana en büyük esir takasının gerçekleştiği belirtilerek, esirler arasında Azov Taburu’ndan da askerlerin bulunduğu ifade edildi. Açıklamada, “Esaret altındaki 144 Ukrayna savunucusu serbest bırakıldı. Bu tam ölçekli Rus işgalinin başından bu yana en büyük takas” denildi.

fs

Teslim alınan 144 esirden 95’inin Mariupol kentindeki Azovstal fabrikasında esir düşenlerden olduğu belirtilen açıklamada, 43’ünün de Azov Taburu’ndan olduğu bilgisi verildi. Esir takasıyla Rusya’dan teslim alınanların 59’unun Ulusal Muhafız, 58’inin Ukrayna Silahlı Kuvvetleri personeli, 17’sinin Sınır Muhafızı, 9’unun bölgesel savunma personeli ve 1’inin polis olduğu aktarıldı.

EN KÜÇÜĞÜ 19 YAŞINDA

Ukrayna Savunma Bakanlığı teslim alınan esirlerle ilgili ek bilgiler vererek, “Serbest bırakılanların en büyüğü 65 en küçüğü 19 yaşındadır. 23’ü subay, 69’u astsubaydır. Serbest bırakılan Ukraynalıların çoğunda ateşli silah, şarapnel, patlayıcı yaralanmaları, yanıklar, kırıklar ve kesik uzun yaralanmalı bulunmaktadır. Hepsi uygun acil tıbbi müdahale ve psikolojik destek almaktadır. Ukrayna Savunma Bakanlığı Savaş Esirleri Koordinasyon Karargahı tüm savaş esirlerinin geri dönmeleri için çalışmalarını sürdürüyor” ifadeleri kullanıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gece kulübündeki esrarengiz olayda korkunç şüpheGece kulübündeki esrarengiz olayda korkunç şüphe
Tekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklamaTekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklama
Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!Son seçim anketinde çok konuşulacak yüzde 1'lik fark!
Anahtar Kelimeler:
Rusya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette iki konuda mutabakat sağlandı

Asgari ücrette iki konuda mutabakat sağlandı

Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklama

Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklama

NATO zirvesine damga vuran olay! Erdoğan'a böyle seslendi

NATO zirvesine damga vuran olay! Erdoğan'a böyle seslendi

Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu CHP'den istifa etti

Aykut Erdoğdu ve Tuba Torun Erdoğdu CHP'den istifa etti

Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi

Ali Ağaoğlu kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuyla ilgili ilk açıklama geldi

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! "Ezildiler, sesleri bile çıkamayacak"

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! "Ezildiler, sesleri bile çıkamayacak"

İlginizi Çekebilir

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Bir anlık heyecanla öyle bir şey yaptı ki! Eşini çırılçıplak...

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Saçını bile kendi taramıyor! ''Kadın olmanın kendisi 9-5 mesai''

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Tespit etmesi yıllar sürdü! Bu bile etkiliyor: Çok sık uçuyorsanız...

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.