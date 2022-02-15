Rusya-Ukrayna gerilimi 3. Dünya Savaşına dönüşür mü? 'Tüm dünyanın sonu olur...' (Mynet Özel)

Rusya-Ukrayna gerilimi tüm dünyanın bir numaralı gündem maddesi olmayı sürdürüyor. ABD tarafından yapılan açıklamalarda Rusya'nın her Ukrayna'yı işgal edebileceğini belirtilirken, batı medyasında '16 Şubat' yani yarın söz konusu harekatın başlayacağı iddiaları yer aldı. ABD medyasında bugün yer alan bir habere göre ise Ukrayna sınırında ve Belarus'ta konuşlu Rus ordusu saldırı pozisyonuna geçti. Her fırsatta işgal iddialarını yalanlayan Rusya ise son yaptığı açıklamada tatbikatlar kapsamında görevlerini tamamlayan bazı askeri birliklerin, bağlı bulundukları üslere dönmeye başladıkları duyuruldu.

MYNET ÖZEL/DEVRİM KARADAĞ

Tüm dünyanın gözü bölgeden gelen haberlere kilitlenirken '16 Şubat'a bir gün kala, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Barış Doster, bölgedeki son durumu ve yaşanan gelişmeleri Mynet'e değerlendirdi.

"UKRAYNA VE GÜRCİSTAN SON HALKA"

ABD'nin yıllardır Rusya'yı kuşatmaya çalıştığını belirten Prof. Dr. Barış Doster, Ukrayna ve Gürcistan'ın kritik öneme sahip olduğunu belirtti.

Rusya'nın tehlikenin Farkında olduğunu ve bu nedenle son derece kararlı olduğunu belirten Prof. Dr. Doster, ABD; uzun zamandır hem doğrudan hem de NATO aracılığıyla, Rusya'yı yakın çevresinden kuşatmaya, çevrelemeye çalışıyor. Ukrayna ve Gürcistan bu kapsamda son halkalar. Eğer bu iki ülke de NATO üyesi olursa, Rusya hem NATO ile komşu olacak hem de Karadeniz bir NATO denizine dönüşecek. Rusya buna karşı çıkıyor. Kararlılığının temel sebebi de bu." diye konuştu.

"16 ŞUBAT" İDDİALARI

Artan gerilime rağmen bölgede bir sıcak çatışma ihtimali görmediğini söyleyen Prof. Dr. Doster, "Ukrayna, Rusya'yla baş edebilecek güçte değil. Rusya ise Ukrayna'nın doğusunda tarihsel, siyasal, kültürel, toplumsal, ekonomik anlamda nüfuz sahibi. ABD ve NATO'nun ise Ukrayna'nın yanında, Ukrayna için savaşması söz konusu değil. Ukrayna NATO üyesi olmadığından, NATO'nun ünlü 5. maddesi Ukrayna geriliminde işe yaramaz. "

"'3. DÜNYA SAVAŞI DÜNYANIN SONU OLUR"

Bir televizyon kanalına röportaj veren ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna'daki Amerikalıların ülkeyi derhal terk etmesi çağrısı yaparken, tahliye için bu ülkeye asker göndermeyeceklerini kaydetti ve "Amerikalılar ve Ruslar birbirine ateş açarlarsa bu bir dünya savaşı olur." dedi. Biden'ın bu açıklamaları sonrası 'dünya savaşı' iddialarını değerlendiren Doster, şu ifadeleri kullandı;

"Böyle bir ihtimal yok. Bu yöndeki iddiaları temelsiz buluyorum. Çünkü 3. Dünya savaşı, dünyanın sonu olur. Bunu da büyük güçler başta olmak üzere hiçbir devlet göze alamaz."

"TÜRKİYE, KARŞI ÇIKMALI"

Türkiye'nin konum itibariyle hem tarihsel hem de coğrafi olarak kritik bir öneme sahip olduğunun altını çizen Doster, Ankara'nın; Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi yapılmasına karşı çıkması gerektiğini belirtti.

Doster "Türkiye, soğuk kanlı davranmalı, her iki ülkeyle de iletişimini korumalı, bir tarafa açıktan destek vermekten, böyle bir algı yaratmaktan özenle kaçınmalı. En önemlisi de bir NATO üyesi olarak, hem Türkiye hem bölgemiz hem Karadeniz'in istikrarı hem de Türkiye - Rusya ilişkilerinin geleceği adına, Ukrayna ve Gürcistan'ın NATO üyesi yapılmasına karşı çıkmalı." diye konuştu.



