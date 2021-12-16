Rusya-Ukrayna krizi: Avrupa Birliği liderleri Kremlin'i uyaracak

Yılın son Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi bugün Brüksel'de yapılacak. Zirvede öncelikle ele alınacak konu, Rusya-Ukrayna krizi.

Rusya, son haftalarda Ukrayna sınırına asker yığmıştı.

Asker sayısının 100 bine yakın olduğu bildiriliyor.

AB liderlerinin Rusya'yı, Ukrayna'yı işgal etmesini halinde, "bunun bedelinin çok ağır olacağı" yolunda uyarmaları bekleniyor.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, zirve öncesi Rusya’ya derhal bölgede gerilimi azaltma çağrısı yaptı.

Ursula von der Leyen, Rusya'ya, farklı alanları kapsayan ek yaptırımların hazır olduğunu söyledi.

Von der Leyen, "Mesaj çok net: Rusya, Ukrayna’ya karşı agresif tavrını sürdürürse, bunun bedeli ağır ve sonuçları da ciddi olur’" dedi.

Avrupa Komisyonu, AB'nin yürütme organı.

Rusya, Ukrayna'yı işgale hazırladığı yönündeki haberleri yalanlıyor.

Kremlin, NATO'dan, Ukrayna'yı asla ittifaka almayacağı yolunda güvence istiyor.

AB Liderler Zirvesi'nde artan enerji fiyatları ve koronavirüz krizi de ele alınacak.

Olaf Scholz ilk kez Almanya Başbakanı olarak zirveye katılacak.

