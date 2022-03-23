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Rusya Ukrayna savaşı bitiyor mu? Ukrayna hükümeti tarihi açıkladı! Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?

23.03.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya Ukrayna savaşı sürerken, Rusya bugün de Kiev'de yerleşim yerlerini vurdu. Sahada yeni gelişmeler yaşlanırken Kiev yönetiminden dikkat çeken bir açıklama da geldi. Ukrayna hükümeti, Ukrayna ile Rusya arasındaki çatışmaların biteceği tarihi açıkladı. Peki Rusya Ukrayna savaşı bitiyor mu? Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek? İşte merak edilenler...

Rusya Ukrayna savaşı bitiyor mu? Ukrayna hükümeti tarihi açıkladı! Rusya Ukrayna savaşı ne zaman bitecek?

Ukrayna'daki yaşanan savaşın 28. gününde Kiev'in kuzeyinde çatışmalar sürerken, apartmanlara füze parçaları isabet etti. Bir bölgede evler yıkılırken, Rus ordusu Desna kasabasıyla Kiev'i bağlayan köprüyü bombaladı. Gelişmele sonrası Ukrayna hükümetinden savaşın bitiş tarihi hakkında önemli bir açıklamal geldi.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI BİTİYOR MU?

Kuşatma altında olan Mariupol'ün yarısının Rus kontrolüne geçtiği iddia ediliyor. Ukrayna ordusu dairesel savunma hattında direnişi devam ettiriyor. Bombardıman ve sokak çatışmaları yoğunlaşırken, Ukrayna ordusu Çernigov, Harkov ve Mikolayiv yakınlarındaki saldırıları geri püskürtmeye çalışıyor.

Rus ordusu söz konusu noktalarda ilerleme gösteremedi. Rusya güney cephesinde donanma üstünlüğünü iyice hissettirmeye başlıyor. Son olarak İlhak altındaki Kırım'da yer alan Sivastopol kenti açıklarından Ukrayna'ya seyir füzeleri atılmıştı. Gemiden fırlatılmış olan füzelerin hangi noktaları hedef aldığı ise bilinmiyor.

Doğu cephesinde yaşanmakta olan çatışmaların en kritik aşamasına girildi. Son olarak Maryinka bölgesi de işgal edildi. Bu esnada 'NATO'dan vazgeçmeye hazırız' diyen Zelenski şartlarını açıkladı.

"RUSYA İLE SAVAŞ BİRKAÇ HAFTA İÇİNDE BİTECEK"

Sahada bunlar yaşanırken Kiev yönetiminden dikkat çeken bir açıklama geldi. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Oleksiy Arestoviç, savaşın aktif çatışma aşamasının bu sene Nisan sonundan önce sona ereceğini öngördüğünü söyledi.

Ayrıca Arestoviç, Rus ordusunun ilerlemesinin pek çok yerde durdurulduğunu ifade etti ve bir televizyon söyleşisinde, Rusya’nın önceliklerinden birinin Kiev’i ele geçirmek olduğunu fakat böyle bir adımın “intihar” olacağını dile getirdi.

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