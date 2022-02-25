Rusya-Ukrayna savaşında herkesin konuştuğu görüntü! Rusya sivilleri mi hedef aldı?

Rusya-Ukrayna savaşında tarihe geçecek pek çok korkunç ana tanık olunurken, sosyal medyada paylaşılan bir görüntü ise gündem yarattı. Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Dzheppar'ın paylaştığı bir görüntüde yerleşim yerlerine alçaktan uçak bir savaş jetinin iki füze attığı görüldü. Füzelerin düşmesinin ardından görüntüyü kaydeden ailenin büyük bir korku yaşadığı ve çocukların çığlık attığı duyuldu.

"ÇOK SAYIDA GÖRÜNTÜ VAR"

Ukrayna Birinci Dışişleri Bakan Yardımcısı Dzheppar, açıklamasında, "Rus uçakları ve Grad roketatarları tarafından Ukraynalıların üzerine ateş açılan çok sayıda görüntü var. Harekete geçme zamanı. Rusya'nın SWIFT ile bağlantısını kesin" ifadelerini kullandı.

(DHA)



