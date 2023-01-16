Rusya Ukrayna'yı füzeyle vurmuştu! Zelenskiy açıkladı: Ölen sivil sayısı 30'a yükseldi, çok sayıda kişi kayıp

Rusya, Ukrayna'da saldırılarını sürdürüyor. Ukrayna lideri Zelenskiy, gece paylaştığı günlük görüntülü mesajında ulusa seslenerek, geçtiğimiz gün ülkesinin Dnipro kentindeki 9 katlı bir konuta Rus füzesinin isabet etmesinin ardından enkaz alanında arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirdi.

Saldırı sonucu hayatını kaybeden sivillerin sayısının 30'a çıktığını kaydeden Zelenskiy, 30'dan fazla kişinin de kayıp olduğunu belirtti. Zelenskiy, "Kurtarma operasyonu, bir canı kurtarmak için en ufak bir umut olduğu sürece devam edecektir." dedi.

Rusya'yı Ukrayna'da sivillere yönelik saldırılar düzenlemekle suçlayan Zelenskiy, bu ülkeye karşı yaptırımların arttırılması için çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

"SICAK ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR"

Öte yandan, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği ülkesindeki cephelerde son gelişmeleri değerlendiren Zelenskiy, Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Özelikle en yoğun çatışmaların Luhansk ve Donetsk bölgelerinde yaşandığına dikkati çeken Zelenskiy, "Savaş, Soledar, Bahmut ve tüm Donetsk bölgesi için Luhansk bölgesi için tek bir mola vermeden, tek bir duraklama olmadan devam ediyor." ifadelerini kullandı. (AA)

