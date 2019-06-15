Rusya ve Katar liderleri bir araya geldi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.

Katar resmi ajansı QNA'da yer alan habere göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'de düzenlenen Asya'da İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

İkili ilişkilerin ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı görüşmede Putin, ülkesinin Katar'la ilişkilerinin sürekli geliştiğini belirterek, Doha'nın Orta Doğu'da önemli bir müttefik olduğunu ifade etti.

Özellikle yatırım alanlarında iş birliği ve aktif olmanın önemine dikkati çeken Putin, iki ülke arasında yatırım alanlarına daha fazla destek verilmesi temennisinde bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim de iki ülke arasında güçlü stratejik ilişkiler bulunduğunu, özellikle yatırım ve enerji alanlarında büyük gelişmeler kaydedildiğini vurguladı.

Şeyh Temim, Doha'nın Rusya'da yatırımı arttırmaya hazır olduğunu belirtti.

Körfez kriziyle alakalı konuşan Şeyh Temim, bölgedeki tüm anlaşmazlıkların diyalogla ve diplomatik yollarla çözülmesi, güvenlik ve istikrar yolunda halkların çıkarlarının göz önüne alınması gerektiğinin altını çizdi.

