Rusya ve Norveç arasında tehlikeli yakınlaşma! İstihbarat üzerine savaş uçağı havalandı

Rusya'ya ait savaş uçağının, Barents Denizi'nde Norveç savaş uçağına eşlik ettiği bildirildi.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Norveç Hava Kuvvetlerine ait P-3C Orion uçağının Barents Denizi üzerinde uçuş yaptığı belirtildi.

RUS JETİ NORVEÇ UÇAĞINA EŞLİK ETTİ

Söz konusu uçağın Rus sınırlarına yakınlaştığı ve bu nedenle Rus "Mig-31" tipi savaş uçağının havalandığı kaydedilen açıklamada, "Rus uçağı, Barents Denizi'nin sularında Norveç uçağına eşlik etti." bilgisi verildi.

Rusya'nın devlet sınırının ihlal edilmesine izin verilmediği vurgulanan açıklamada, Rus uçağının, hava sahasının kullanımı ile ilgili uluslararası kurallara uygun şekilde uçuş yaptığı belirtildi. (AA)

