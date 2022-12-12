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Çin ve Hindistan karşı karşıya geldi! Sınır bölgesinde çatıştılar... Yaralılar var

12.12.2022 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin ve Hindistan arasında yaşanan sınır gerginliği bu kez de çatışmaya sahne oldu. İki ülkenin sınır birlikleri arasında Himalaya Dağları'ndaki ihtilaflı bölgede çatışma yaşandı. 9 Aralık tarihindeki çatışmada iki taraftan da yaralanan askerler olduğu rapor edildi. Öte yandan ihtilaflı Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri ve 4 Çin askeri hayatını kaybetmişti.

Çin ve Hindistan karşı karşıya geldi! Sınır bölgesinde çatıştılar... Yaralılar var

Çin ile Hindistan'ın Himalaya Dağları'ndaki ihtilaflı sınır bölgesinde, 9 Aralık'ta iki ülke unsurları arasında arasında çatışma yaşandı. Fiili Kontrol Hattı (LAC) boyunca yaşanan çatışma sonucunda iki tarafın birliklerinde yaralananlar oldu.

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ANI News'in haberine göre, Hindistan'ın bölgedeki komutanı "barışı ve sükuneti yeniden tesis etmek" için konuyu görüşmek üzere Çinli mevkidaşıyla bir toplantı düzenledi.

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Çin ile Hindistan'ın Himalaya Dağları'ndaki ihtilaflı sınır bölgesinden karşılıklı asker çekme süreci 14 Eylül’de tamamlanmıştı.

Hindistan Savunma Bakanlığı, 8 Eylül'de yaptığı açıklamada, sınır bölgesindeki birliklerin koordineli ve planlı şekilde geri çekilmeye başladığını duyurmuştu.

Açıklamada, çekilme kararının, temmuzda iki ülke arasında kolordu komutanları düzeyindeki 16'ncı tur görüşmelerde alındığı aktarılmıştı.

Çekilmenin ardından, iki ülke arasındaki belirsiz sınır hattını tanımlayan Fiili Kontrol Hattı'nın batı bölümünde Mayıs 2020'de taraflar arasında sürtüşmeye sebep olan tüm bölgeler terk edilmiş oldu.

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Taraflar daha önce Galvan Vadisi ile Ladak bölgesinin doğusundaki Pangong Gölü'nün iki yakasındaki birliklerini çekmişti.

Çekilme süreci, bölgelerde oluşturulan askeri tesis ve altyapı unsurlarının imha edilmesini de içeriyor.

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2020'DE ÇATIŞMA ÇIKMIŞTI

Ladakh bölgesindeki Galvan Vadisi'nde 15 Haziran 2020'de Hint ve Çin askerleri arasında çıkan çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Çin de söz konusu çatışmada 4 askerinin öldüğünü açıklamıştı.

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Çatışmanın ardından iki ülke askeri birlikleri sınırda teyakkuz haline geçmiş, Hindistan bölgeye karadan havaya füze savunma sistemi, Çin ise obüsler ve tanklar konuşlandırmıştı.

Yaşanan bu gerginlik, dünyanın en büyük ordularına sahip ülkelerin kamuoylarındaki "savaş" söylemleriyle daha da artmıştı.

İki ülkenin askeri heyetleri arasında sınırdaki gerilimi düşürmek amacıyla görüşmeler başlatılmıştı.

ÇİN-HİNDİSTAN SINIR ANLAŞMAZLIĞI

Çin ile Hindistan arasındaki Himalaya Dağları'nın çevrelediği belirsiz sınır hattı, ülkeler arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor. Akarsular, göller, buzullar ve karlı zirvelerin bulunduğu 3 bin 500 kilometrelik sınır, tarafları sık sık karşı karşıya getiriyor.

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Pekin, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken Yeni Delhi ise Aksay-Çin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır egemenlik ihtilaflarını çözemiyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Çin Hindistan çatışma

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