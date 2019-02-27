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Dünya devine 'hemen terk edin' çağrısı

DÜNYA HABERLERİ  | 27.02.2019 11:50 | Son Güncelleme

Rusya ve Suriye, ABD askerlerinin Suriye'yi terk etmesi ve ülkenin güneydoğusundaki bir mülteci kampındaki insanların Rus ve Suriye kuvvetleri tarafından tahliye edilmesine izin verilmesi çağrısında bulunan ortak açıklama yaptı.

Dünya devine 'hemen terk edin' çağrısı

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus ve Suriye kuvvetlerin Rubkan bölgesindeki kamptaki mültecileri başka bir yere almak için otobüsler hazırladıkları ve yeni hayatlarına başlayabilmeleri için güvenli geçişi garanti ettikleri belirtildi.

Ortak açıklamada, "Ayrıca, askeri birlikleri Suriye topraklarında yasadışı bulunan ABD'yi yasadışı olarak ülkeden ayrılmaya çağırıyoruz" denildi.

Suriye'den çekilme kararı alan ABD, geçen hafta yaklaşık 400 ABD askeri Suriye'nin iki ayrı bölgesinde bırakacağını söylemişti.


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Anahtar Kelimeler:
Rusya Suriye ABD asker çekilme Çağrı

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