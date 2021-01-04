HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Rusya’da 2020 yılında bin 404 kadın öldürüldü

Rusya’da 2020 yılında bin 404 kadın öldürüldü

04.01.2021 10:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da 2020 yılında erkekler tarafından işlenen kadın cinayetlerinin sayısı bin 404 olarak açıklandı.Rusya 2020 yılını hem Covid-19 salgınına karşı mücadele hem de kadın cinayetleri ile geçirdi.

Rusya’da 2020 yılında erkekler tarafından işlenen kadın cinayetlerinin sayısı bin 404 olarak açıklandı.
Rusya 2020 yılını hem Covid-19 salgınına karşı mücadele hem de kadın cinayetleri ile geçirdi. Ülke genelinde yüzlerce kadın cinayete kurban giderken, bu cinayetlerin çoğunun sebebini aile içi şiddet oluşturdu. Rusya İçişleri Bakanlığı, ülkede faaliyet gösteren Moskova merkezli kadın örgütlenmesinin son verileri, Rusya’nın federal savcılık ofisi, Rusya’nın bölge mahkemelerinin verileri, Rusya Soruşturma Komitesi, Rusya İçişleri Bakanlığı ve Rus basınındaki çıkan kadın cinayetleri haberlerinden derleyerek elde etti. Bu verilere göre, 2020 yılında Rusya’da cinayete kurban giden kadınların istatistiksel oranları elde edildi. Rusya’da 2018 yılında 919 kadın cinayete kurban gitti. 2019 yılında ise kadın cinayetlerinde en yüksek rakamlar görüldü. Ülkede 2019 yılında bin 742 kadın öldürüldü.

2020 yılında en çok Nisan ayında kadın cinayeti işlendi
2020 yılı Rusya’da korona virüs salgınına karşı mücadele ile geçerken aynı zamanda ülkede kadın cinayetlerine dair rakamlar yine dikkat çekti. Bir önceki yıla göre ülkede kadın cinayeti sayısında düşüş yasansa da korkutan veriler elde edildi. 2020 yılında ülkede bin 404 kadın cinayete kurban gitti. 2020 yılında en çok Nisan ayında kadın cinayeti işlendi. Nisan ayında 150, Mayıs ayında 147 ve Mart ayında 143 kadın öldürüldü.
Öte yandan yaz ve sonbahar mevsimlerinde kadın cinayetlerinde düşüş görüldü. 2020 yılının Ekim ayında 77 kadın cinayeti kaydedilirken, yıl içerisinde en az kadın cinayetinin yaşandığı ay Ekim oldu.

Son cinayetin zanlısı kadını öldürüp kaçtı
2020 yılında ilk kadın cinayeti 2 Ocak tarihinde kayıtlara geçti. Volgograd bölgesinde 40 yaşındaki kadın taksi şoförü, bir erkek müşterisi tarafından öldürüldü. Ocak ayında işlenen cinayete ilişkin yürütülen soruşturmada mahkeme kararını 9 Aralık’ta verdi. Kadın taksi sürücüsünü öldüren kişiye 8 yıl hapis cezası verildi. Bu karar tartışmaları da beraberinde getirdi.
Yılın son kadın cinayeti ise 31 Aralık tarihinde Rusya’nın Rostov şehrinde kayıtlara geçti. 63 yaşındaki yeni yıl kutlamasına giden bir kadına sokak ortasında maskeli ve elinde çekiç olan bir kişi saldırdı. Kadın olay yerinde hayatını kaybederken maskeli saldırgan kaçtı. Kadını öldüren saldırganın bulunması için çalışmalar sürdürülüyor.

En çok kadın cinayeti Moskova’da
Rusya’da en çok kadın cinayetinin yaşandığı şehir ve bölgeler de belli oldu. Yaklaşık 12 milyon insanın yaşadığı Moskova, kadın cinayetlerinde başı çekti. Yaklaşık 7 milyon kadının yaşadığı Moskova’da 196 kadın cinayete kurban gitti. En az kadın cinayeti yine Kafkasya bölgesinde görüldü. Rusya’ya bağlı Kafkasya ülkelerinden İnguşetya’da 2019 yılında 1 kadın öldürülürken, 2020 yılında hiç kadın cinayeti görülmedi. Adigey Cumhuriyeti’nde de 3 kadın cinayeti işlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu! Bir döneme damga vurmuştu! Medya imparatoru 79 yaşında baba oldu!
4 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!4 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!
Sular ne zaman gelecek?Sular ne zaman gelecek?

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

Bakan Koca'dan çok sert sözler: İzin vermeyeceğiz

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

ABD bu olayı konuşuyor! Trump'ın skandal ses kaydı ortaya çıktı

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

İsyan etti! ''Alayının Allah belasını versin!''

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

MasterChef şampiyonu belli oldu! Canlı yayında açıklandı

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları ile ilgili flaş gelişme

Türkiye'nin de satın aldığı Çin aşıları ile ilgili flaş gelişme

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken paylaşım

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Tek doz aşı yaptıran doktorda yeterli düzeyde antikor oluştu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Evli kadınla basıldı! Evden böyle kaçtı

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bakan Soylu'dan flaş açıklama: Sayı: 52

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Bilim Kurulu üyesinden Sinovac aşısıyla ilgili flaş açıklamalar

Diğer Haberler

Kocasını takip etti, özel görüntülerini çekip mahkemeye sundu! Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Yargıtay’dan flaş sadakatsiz eş kararı

Elektrik kesintisi listesi 4 Ocak İstanbul! Elektrikler ne zaman gelecek? Elektrik kesintisi sorgulama

4 Ocak İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma kısıtlaması açıklaması

İçişleri'nden 'kısıtlama' açıklaması

Leyla'nın amcasının tahliye kararına itiraza ret

Leyla'nın amcasının tahliye kararına itirazla ilgili flaş gelişme

Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 4 Ocak Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 4 Ocak Sayısal Loto sonuçları sorgulama

93 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

Çanakkale'de 27 kiloluk dev akya zıpkınla yakalandı

Çanakkale'de 27 kiloluk dev akya zıpkınla yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.