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Rusya’da alabora olan teknedeki balıkçılar son anda kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2020 17:31 | Son Güncelleme

Rusya’da avlanmak için tekneleriyle açılan balıkçılar, büyük bir mavnanın çarpması sonucu alabora olan tekneden son anda kurtarıldı.Rusya’ya bağlı Volga Bölgesi’nde bulunan Samara şehrindeki 3 balıkçı, tekneleriyle avlanmak için İdil Nehri’ne açıldı.

Rusya’da avlanmak için tekneleriyle açılan balıkçılar, büyük bir mavnanın çarpması sonucu alabora olan tekneden son anda kurtarıldı.
Rusya’ya bağlı Volga Bölgesi’nde bulunan Samara şehrindeki 3 balıkçı, tekneleriyle avlanmak için İdil Nehri’ne açıldı. Balıkçılar, nehirde ilerlerken büyük bir mavna balıkçıların teknesine çarptı. Balıkçılara çarptığı fark edilmediği için mavna rotasına devam ederken, balıkçıların teknesi ise alabora oldu. Kazayı fark eden diğer teknedekiler ise hemen balıkçıların yardımına koşarak, alabora olan tekneden balıkçıları kurtardı. Balıkçıların kurtarılma anları ise amatör balıkçı Sergey Karpov tarafından anbean kaydedildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, balıkçılar tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

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