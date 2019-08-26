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Rusya'da askeri birlikteki nükleer patlama

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 10:39 | Son Güncelleme

Askeri birlikte ay başında yaşanan patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı tespit edildi

Rusya'da ay başında askeri birlikte yaşanan patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı tespit edildi.

Rusya'nın hava durumu servisi Roshydromet’ten yapılan açıklamada, Arhangelsk bölgesinin Severodvinsk kentinde askeri birlikte meydana gelen patlamadan sonra bölgede radyasyon içeren bulut oluştuğu belirtildi.

Patlamanın ardından oluşan radyoaktif bulutun çeşitli izotoplar içerdiği kaydedilen açıklamada, bölgedeki radyasyon seviyesinin kısa bir süre için yükseldiği ve tekrar normale döndüğü bilgisine yer verildi.

Rusya Devlet Atom Enerjisi Kuruluşu (Rosatom), Severodvinsk'te bulunan askeri birlikteki patlamanın, sıvı yakıtlı roket motoru için denenen "radyoizotop güç kaynağı"ndaki kaza nedeniyle yaşandığını bildirmişti.

Patlama nedeniyle 5 kişi hayatını kaybederken, Rus medyasında çıkan bazı haberlerde patlamanın ardından bölgede nükleer sızıntı yaşandığına yönelik bilgiler yer almıştı.

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Anahtar Kelimeler:
nükleer patlama Rusya

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