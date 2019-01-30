Rusya’da çöken binanın enkazından canlı bir papağan çıkarıldı

Rusya’nın Çelyabinsk Oblastı bölgesinde doğalgazdan kaynaklandığı düşünülen patlama sonucu yıkılan binanın enkazından canlı bir papağan çıkarıldı.
Rusya’nın Çelyabinsk Oblastı bölgesindeki Magnitogorsk kentinde geçtiğimiz günlerde meydana gelen doğalgaz patlaması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 13’e yükselirken binanın enkazından bir papağan canlı olarak çıkarıldı.
Dün yürütülen arama kurtarma çalışmalarında enkazdan bir bebek de canlı olarak çıkarılmıştı.
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