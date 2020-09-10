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Rusya’da inşaat halindeki kilisenin kubbesi vinçten düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2020 09:28 | Son Güncelleme

Rusya’da inşaat halindeki kilisenin vince takılan kubbesi bir anda vinçten boşalıp aşağıya düşünce inşaatı seyir halindekiler büyük tehlike atlattı.Rusya’nın Tambov Bölgesi’ne bağlı Belomestnaya Kriusha şehrinde bir kilisenin inşaatı esnasında kilisenin kubbesinin takılması için bölgeye büyük bir vinç getirildi.

Rusya’da inşaat halindeki kilisenin vince takılan kubbesi bir anda vinçten boşalıp aşağıya düşünce inşaatı seyir halindekiler büyük tehlike atlattı.
Rusya’nın Tambov Bölgesi’ne bağlı Belomestnaya Kriusha şehrinde bir kilisenin inşaatı esnasında kilisenin kubbesinin takılması için bölgeye büyük bir vinç getirildi. 10 tondan fazla ağırlığı olduğu öğrenilen kilise kubbesi halatlarla büyük vincin ucuna takılarak kaldırılmaya başlandı. Bu sırada bölge halkı da bu anları izlemek için inşaatın bulunduğu noktaya gitti. 40 metre yüksekliğe kaldırılmaya çalışılan kubbe daha 10 metreye yükseldiği anda vincin ucu boşaldı. Kilisenin kubbesi büyük bir gürültüyle yere düşerken o anları izleyenler büyük korku yaşadı.
Kilise inşaatında yaşanan kaza sırasında yere düşen kubbenin alt ve üst kısımlarında büyük bir hasar oluştuğu kubbenin tekrar imalathaneye götürülerek tamirat yapılacağı bu nedenle kilisenin açılış tarihinin uzadığı öğrenildi.

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