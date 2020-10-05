Rusya’da kadın cinayetlerinin önüne geçilemiyor

Dünya genelinde kadın cinayetleri oranında her geçen gün artış yaşanırken bu oran Rusya’da son 3 yılda zirveye çıktı.

Dünyanın en önemli sorunu haline gelen ve dünya kamuoyunun büyük çaba gösterdiği kadın cinayetleri konusunda Rusya sınıfta kalan ülkelerden biri olmaya devam ediyor. Kadın cinayetleri en çok Afrika ve Asya kıtalarında görülürken Avrupa’da ise geçtiğimiz yıl verilerine göre Rusya başı çeken ülkeler arasında görüldü. Yaklaşık 145 milyon nüfusu olan Rusya’da toplam kadın nüfusu 77 milyon 418 bin 415 olarak kaydedildi. Rusya İçişleri Bakanlığı verilerine göre 2018 yılında ülkede toplam 935 kadın erkekler tarafından öldürüldü. Bu yılın en çok kadın cinayeti Ekim ayında gerçekleşti. Rusya’da 2018 yılının Ekim ayında 111 kadın eşleri veya sevgilileri tarafından öldürüldü. 2019 yılında ise Rusya’da kadın cinayetleri adeta zirve yaptı.

En çok cinayet Moskova’da

Ülkede 1 yıl içinde neredeyse 2 katına çıkan kadın cinayetlerinin toplam sayısı bin 727 olarak açıklandı. 2019 yılında bin 727 kadından bin 524’ünü eşleri öldürürken geri kalanını yakınları veya hiç tanımadığı kişiler öldürdü. Rusya’da 2019 yılında en çok kadın cinayeti başkent Moskova’da gerçekleşti. 6 milyon 785 bin 893 kadının yaşadığı Moskova’da geçtiğimiz yıl 72 kadın öldürüldü. Moskova’da 72 kadından 47’sini eşleri geri kalanını ise yakınları veya tanımadığı kişiler öldürdü. Geçtiğimiz yıl Rusya’da en çok Ağustos ayında kadınlar cinayete kurban gitti. 2019 yılı Rusya açısından en çok kadın cinayetlerinin yaşandığı yıl olarak tarihe geçerken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede artan cinayetlere karşı özel talimat verdi.