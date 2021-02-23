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  4. Rusya’da kayak yapan genç 8 metrelik kuyuya düştü

Rusya’da kayak yapan genç 8 metrelik kuyuya düştü

23.02.2021 18:49 | Son Güncelleme:
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Rusya’da kayak yapan genç 8 metrelik kuyuya düştü

Rusya’da kayak yapan gençlerden biri hızını alamayınca karların üstünü örttüğü 8 metre derinliğindeki kuyuya düştü.

Rusya’da kayak yapan gençlerden biri hızını alamayınca karların üstünü örttüğü 8 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Kuyuya düşen gencin, 2 kolu ve bir bacağı kırıldı.

Rusya’nın kış turizmi için en çok tercih edilen Soçi’deki Krasna Polyana Kayak Merkezi’nde bir grup genç kayak yaptığı sırada gençlerden biri karla örtülü 8 metrelik kuyuya düştü. Kuyuya düşen genci gören arkadaşları, onu kurtarmak için harekete geçti. Yarısı su ile dolu olan kuyudan çıkarılan gence, bölgeye gelen kurtarma ekipleri müdahale etti. Kar paletli ambulans ile hastaneye götürülen gencin, iki kolu ve bir bacağının kırıldığı belirtildi.

Rusya’da kayak yapan genç 8 metrelik kuyuya düştü

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