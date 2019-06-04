HABER

Rusya’da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.06.2019 13:57 | Son Güncelleme

Tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da da Müslümanlar Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.Rusya’da yaşayan yaklaşık 30 milyon Müslüman, Ramazan Bayramı’nda da camilere akın etti.

Rusya’da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti

Tüm dünyada olduğu gibi Rusya’da da Müslümanlar Ramazan Bayramı namazı için camilere akın etti.
Rusya’da yaşayan yaklaşık 30 milyon Müslüman, Ramazan Bayramı’nda da camilere akın etti. Müslümanlar, Rusya’nın en büyük camisi olan Prospekt Mira’daki Merkez Camii, Moskova’daki tarihi Moskova Camii, Moskova Anıt Camii’nde ve Krasnodar, St. Petersburg, Vladivostok gibi yaklaşık 40’a yakın şehirde bayram namazı kıldı. Camilere akın eden Müslümanlar camilere sığmayınca binlercesi cami dışında sokaklarda namaz kıldı.
Ayrıca Rusya Federasyonu’na bağlı Adigey Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti, Çeçenistan, Dağıstan, İnguşetya, Tataristan, Kırım, Altay gibi Müslümanların yaşadığı ülkelerde Müslümanlar bayram namazını kıldı.
Müslümanların akın ettiği camilerde kılınan namazı Rusya Müftüler Konseyi canlı olarak tüm dünyaya yayınladı. Kılınan namazın ardından Müslümanlar bayramlaşırken camilerde kurulan aşevlerinde de yemek ikram edildi.

Rusya’da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti

Rusya’da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti

Rusya’da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti

Rusya’da Müslümanlar bayram namazı için camilere akın etti

Türkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldiTürkiye'nin ikinci büyüğü! Korkutan uyarı geldi
Diyarbakır'da sıcak çatışma!Diyarbakır'da sıcak çatışma!
TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır’da vatandaşlarla bayramlaştıTBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır’da vatandaşlarla bayramlaştı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

Acun Ilıcalı bombayı şimdiden patlattı! Gelecek sezon Survivor'a ...

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

ABD'yi karıştıran savaş gemisi! 'Talimat yerine getirilmedi'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Tedbiren YSK'ya itirazi kaydımızı düştük

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Hazal Filiz Küçükköse yeni sevgilisiyle tatile çıktı!

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

Bahçeli'den Davutoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Sevgiliye bayram mesajları 2019: Sevenlerin Ramazan bayramı kutlu olsun!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan Bayramı mesajları 2019 - Çeşit çeşit en özel bayram mesajları

Ramazan bayramı tebrikleri!

Ramazan bayramı tebrikleri!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Diyarbakır'dan son dakika çatışma haberi!

Diyarbakır'da sıcak çatışma!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

300 torunuyla böyle bayramlaştı!

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Eren Yücel son yolculuğuna uğurlandı

Pençe Harekatı'nda son durum! Teröristlere bir darbe daha

Pençe Harekatı'nda teröristlere bir darbe daha

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Bakanlık 3 günlük acı bilançoyu açıkladı

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

Hulusi Akar'dan sert tepki: Kimsenin haddi değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.