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  4. Rusya’da otelin yanından geçen sıcak su borusu patladı: 5 ölü

Rusya’da otelin yanından geçen sıcak su borusu patladı: 5 ölü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 10:47 | Son Güncelleme

Rusya’da bir otelin yanından geçen sıcak su borusunun patlaması sonucu kaynar su altında kalan otelde 5 kişi hayatını kaybetti.Rusya’nın Perm şehrinde özellikle gençlerin daha çok tercih ettiği ’hostel’ tipi otelin hemen yanından geçen şehrin ısıtma boru hattında büyük bir patlama meydana geldi.

Rusya’da otelin yanından geçen sıcak su borusu patladı: 5 ölü

Rusya’da bir otelin yanından geçen sıcak su borusunun patlaması sonucu kaynar su altında kalan otelde 5 kişi hayatını kaybetti.
Rusya’nın Perm şehrinde özellikle gençlerin daha çok tercih ettiği ’hostel’ tipi otelin hemen yanından geçen şehrin ısıtma boru hattında büyük bir patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte otel kaynar suyla dolmaya başladı. Etrafa taşan sudan çok sayıda kişi etkilenirken otel de sular altında kaldı. İhbar üzerine bölgeye Acil Durumlar Bakanlığına bağlı ekipler yönlendirilirken, sıcak su hattından gelen su kesildi. Otele girildiğinde kaynar suyun altında kalan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 4 kişinin ise vücudunda ciddi yanıklar oluştuğu belirtilirken, hastaneye kaldırılan yaralılardan 1’inin hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 5’e çıktı.
Öte yandan 3 kişinin tedavilerine devam edildiği açıklanırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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