HABER

Rusya’da Ukrayna’lıları taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2019 10:53 | Son Güncelleme

Rusya Federasyonu’na bağlı Kromskiy Bölgesi’nde seyir halindeki bir otobüsün kamyonla çarpışarak devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.Kromskiy Bölgesi’ndeki M-2 Kırım anayolunun 423.

Rusya Federasyonu’na bağlı Kromskiy Bölgesi’nde seyir halindeki bir otobüsün kamyonla çarpışarak devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.
Kromskiy Bölgesi’ndeki M-2 Kırım anayolunun 423. kilometresinde gerçekleşen kazada, kazanın şiddetiyle yol kenarına savrularak devrilen otobüsün içinde bulunan 54 Ukrayna vatandaşından 26’sı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, otobüs şoförünün durumuyla ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Otobüs şoförü ağır yaralı. Hastanede cerrahi merkezde kalacak ve çok kan kaybı var” ifadeleri kullanıldı.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
Aladağ yurt faciasında 9'uncu duruşmaAladağ yurt faciasında 9'uncu duruşma
Heyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyorHeyelan riski bulunan Maden’de bekleyiş sürüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dilber Ay hayatını kaybetti

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Bu bankaya borcu olanlar dikkat!

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Fenomen dalgıç şelalenin dibinden öyle bir şey çıkardı ki...

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

Öğrencisinin önce anne ve babası, şimdi ise nikah şahidi oldu

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

ABD'den NATO hamlesi! Trump, senatonun onaylamasını talep etti!

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

'IŞİD lideri Bağdadi' 5 yıl sonra ilk kez görüntülü mesaj yayınladı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Büyük operasyon! Gözaltı sayısı yükseldi

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Bursa'daki bir fabrikada patlama! Ölü ve yaralı işçiler var

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Ankara'dan kahreden haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 1 Mayıs hangi yollar kapalı? Alternatif güzergahlar nereler? İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliği'nden 1 Mayıs açıklaması!

Son dakika Şırnak ve Siirt'te operasyon: 8 terörist öldürüldü

Sıcak temas sağlandı! 8 terörist öldürüldü

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu imzasıyla 81 ile genelge

Günlük burç yorumları 30 Nisan Salı - Ay, Balık burcunda ilerliyor

Ay, Balık burcunda ilerliyor!

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri imha edildi

Son dakika Gümrük Muhafaza ekiplerinden sınır kapısında operasyon! Değeri dudak uçuklattı

Az önce ele geçirildi! Değeri dudak uçuklattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.