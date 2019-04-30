Rusya’da Ukrayna’lıları taşıyan otobüs devrildi: 26 yaralı

Rusya Federasyonu’na bağlı Kromskiy Bölgesi’nde seyir halindeki bir otobüsün kamyonla çarpışarak devrilmesi sonucu 26 kişi yaralandı.

Kromskiy Bölgesi’ndeki M-2 Kırım anayolunun 423. kilometresinde gerçekleşen kazada, kazanın şiddetiyle yol kenarına savrularak devrilen otobüsün içinde bulunan 54 Ukrayna vatandaşından 26’sı yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öte yandan, otobüs şoförünün durumuyla ilgili yetkililer tarafından yapılan açıklamada, “Otobüs şoförü ağır yaralı. Hastanede cerrahi merkezde kalacak ve çok kan kaybı var” ifadeleri kullanıldı.



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