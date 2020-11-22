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Rusya’daki ev partisinde dezenfektan içen 7 kişi öldü

22.11.2020 17:32 | Son Güncelleme:
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Rusya’da düzenlenen bir ev partisinde alkol bitince dezenfektan içen 7 kişi ölürken, bölgede dezenfektan satışları yasaklandı.Rusya’ya bağlı Yakutistan’ın Tattinsky bölgesindeki Tomtor köyünde ev partisi düzenleyen bir grup, alkollü içecekleri bitince el dezenfektanı içti.

Rusya’da düzenlenen bir ev partisinde alkol bitince dezenfektan içen 7 kişi ölürken, bölgede dezenfektan satışları yasaklandı.
Rusya’ya bağlı Yakutistan’ın Tattinsky bölgesindeki Tomtor köyünde ev partisi düzenleyen bir grup, alkollü içecekleri bitince el dezenfektanı içti. Dezenfektanı içen 9 kişi fenalaştı. Gruptan bir kişi polisi arayarak yardım isteyince bölgeye ambulans ve polis ekipleri gönderildi. Hastaneye sevk edilenlerden 5’i müdahale edilemeden hayatını kaybederken, 2 kişi ise hastanede yaşamını yitirdi. Diğer 2 kişinin hastanede hala yoğun bakımda tutulduğu ve durumlarının ciddi olduğu açıklandı.
Yaşanan ölümler üzerine partinin gerçekleştirildiği evde yapılan aramada bir bidon dolusu dezenfektan bulundu. Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu’nun Yakutistan Bölge Müdürlüğü bugün yaptığı açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığını ve bölgede dezenfektan satışlarının ve kullanımının yasaklandığını duyurdu.
Öte yandan, Yakutistan’da bugün 51 kişide Covid-19 görülürken, 2 kişinin öldüğü açıklandı. Dezenfektanın yasaklanmasıyla birlikte yeni katı tedbirlerin uygulanması için çalışma başlatılacağı öğrenildi.

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