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Rusya'dan ABD'ye provokasyon suçlaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 22:00 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova: - "ABD, Sergey Skripal ve kızına yönelik zehirlenme tiyatrosunu bahane ederek, Rusya ile ilişkileri kötüleştirmeye çalışıyor"

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararını "provokasyon" olarak nitelendirdi ve Sergey Skripal ile kızının zehirlenmesini bahane ederek, Rusya ile ilişkileri kötüleştirmeye çalıştığını kaydetti.

Zaharova, Rusya Dışişleri Bakanlığının internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, ABD'nin, çifte ajan Sergey Skripal ve kızı Yulia'nın, geçen yıl İngiltere'de kimyasal bir maddeyle zehirlenmesi nedeniyle Rusya'ya yönelik yürürlüğe koyduğu yeni yaptırım kararını eleştirdi.

Rusya'ya yönelik yaptırım baskısının birçok defa denendiğini ancak başarılı olunamadığını savunan Zaharova, "Rusya'yı dış ve iç politikasını değiştirmeye ve ABD'nin dünya egemenliğine yönelik girişimleri için kendi çıkarlarını terk etmeye zorlama girişimleri tamamen başarısız olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Mariya Zaharova, ABD'nin, Rusya ile ilişkilerini daha da kötüleştirmeye çalıştığını öne sürerek, "ABD, Sergey Skripal ve kızına yönelik zehirlenme tiyatrosunu bahane ederek, Rusya ile ilişkileri kötüleştirmeye çalışıyor." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yaptırımda, kimyasal ve biyolojik silahların yok edilmesine yönelik 1991 tarihli ABD yasasının işletildiğine dikkati çeken Zaharova, "Rusya, Kimyasal Silahlar Sözleşmesi kapsamında stoklarını uzun bir süre önce sıfırladı. ABD ise sahip olduğu büyük cephaneden ayrılmak için hiç acele etmiyor." yorumunu yaptı.

ABD, Skripal olayında Rusya'nın kimyasal ve biyolojik silahların yok edilmesine yönelik kanunu ihlal ettiği gerekçesiyle ilk tur yaptırımları, Ağustos 2018'de yürürlüğe koymuştu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD Rusya Skripal yaptırım

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