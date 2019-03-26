Rusya'dan İsrail ve Filistin'e itidal çağrısı

Rusya Dışişleri Bakanlığı, İsrail ve Filistin arasında barış müzakereleri sürecinin yeniden başlaması gerektiğine dikkati çekerek, taraflara itidal çağrısında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ve Filistin arasında başlayan gerginlik sonucu iki tarafın da zayiat verdiği, sivil altyapılar dahil yıkımlar olduğu anımsatıldı.

Moskova'nın büyük çaplı bir askeri çatışmanın yeniden başlaması, her iki tarafta sivillerin ölümü ve Gazze Şeridi'ndeki ablukadan dolayı insani durumun daha da kötüye gitmesinden ciddi kaygı duyduğu kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İsrail ve Filistinlileri itidale ve hemen ateşkes ortamına geri dönmeye çağırıyoruz. Şiddet sarmalının ortaya çıkmasını önlemek, Gazze'ye çözüm bulmak ve Orta Doğu'da uzun vadeli, adil ve kalıcı barış elde etmek için Arap barış girişimi, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararlarına dayanan İsrail-Filistin müzakere sürecinin acilen yeniden başlaması gereklidir."

Gazze'den atılan bir roket, dün sabah Tel Aviv'in kuzeyindeki Şaron bölgesinde bir eve düşmüş, evde bulunan 7 kişi yaralanmıştı. Bunun üzerine İsrail ordusu, dün akşam saatlerinde Gazze'ye saldırı başlatmıştı.

Filistinli gruplar İsrail saldırılarına roketle karşılık verirken, bölgede tansiyon yeniden yükselmişti.

Hamas, dün yerel saatle 22.00'de Mısır'ın ara buluculuğunda Gazze'de ateşkese varıldığını duyurmuş ancak bu duyuruya rağmen İsrail bombardımanı devam etmişti.

İsrail saldırılarının devam etmesi üzerine Gazze'den de İsrail tarafına roket atışları sürmüştü.

