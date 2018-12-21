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Rusya'dan, İsveçli diplomatı sınır dışı etme kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.12.2018 22:47 | Son Güncelleme

Rusya'dan, İsveçli diplomatı sınır dışı etme kararı

STOCKHOLM (AA) - İsveç'in 2 Rus diplomata vize vermemesi üzerine Rusya'nın da 1 İsveçli diplomatı sınır dışı etme kararı aldığı bildirildi.
İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya'nın bugün İsveçli diplomatın ülkeyi terk etmesini istediği duyuruldu. Bakanlık, 2 Rus diplomata vize verilmediği için Rusya'dan böyle bir misilleme yapıldığını belirtti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Diana Qudhaib, Rusya'nın aldığı kararın üzücü olduğunu belirterek, sınır dışı edilecek İsveçli diplomatla, İsveç'in vize vermediği 2 Rus diplomatın ismini ve görevini söylemekten kaçındı.

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Anahtar Kelimeler:
isveç diplomat Rusya

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