HABER

Rusya'dan "May’in istifa kararı" değerlendirmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 19:39 | Son Güncelleme

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov: - "(May’in) Rusya ve İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğuna dair bir girişimini hatırlamıyorum"

MOSKOVA (AA) – Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, istifa edeceğini açıklayan İngiltere Başbakanı Theresa May’in Rusya ile İngiltere arasındaki ikili ilişkilere katkı sunduğunu hatırlamadığını söyledi.

Peskov, gazetecilerin May’in iki ülke arasındaki oynadığı role ilişkin bir sorusunu cevapladı.

May’in başbakanlığı dönemini "Rusya ve İngiltere ilişkilerinin son derece zor geçen bir dönem" olarak nitelendiren Peskov, "(May'in) Rusya ve İngiltere arasındaki ikili ilişkilerin gelişmesine katkıda bulunduğuna dair bir girişimini hatırlamıyorum." dedi.

Peskov, May’in istifa kararına ilişkin konuşmaya hazır olmadığını belirterek, Brexit sürecini yakından takip ettiklerini, Avrupa Birliği’nin Rusya’nın önemli bir ticari ortağı olduğunu vurguladı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova ise May’in istifa kararına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden değerlendirme yaptı.

May’in istifa konuşmasına yönelik videoyu "Oscarlık" olarak tanımlayan Zaharova, İngilizce’de "May" kelimesinin "Mayıs" anlamına gelmesine atfen, "Mantıklı. Mayısı bitiren hazirandır. (June ends May)" ifadelerini kullandı.

Korkunç! Her şey bir anda oldu Korkunç! Her şey bir anda oldu
Tıkanan sulama kanalı taştı, yüzlerce dekar ekili alan zarar gördüTıkanan sulama kanalı taştı, yüzlerce dekar ekili alan zarar gördü
Irak'ın kuzeyinde PKK'lılarla çatışma: 1 asker şehit (3)Irak'ın kuzeyinde PKK'lılarla çatışma: 1 asker şehit (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Rusya Theresa May

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

İmamoğlu'nun 'borç' iddiaları üzerine İBB'den flaş açıklama

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

MHP'li başkanın neden öldürüldüğü ortaya çıktı

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Bu meslekleri yapanlar dikkat! Yeni düzenlemeler yolda...

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

Perakende devi 25 mağazasını kapatıyor

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

İngiltere Başbakan'ı istifa etti!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

Soylu'dan o görüntülere tepki: Binali abi kime ne yaptı ya!

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

15 yaşındaki çocuğa, evli ve iki çocuk babası adamın yaptığı kan dondurdu! İğrenç olay

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Yeni askerlik sistemiyle ilgili flaş açıklama

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Doğa artık 'parazitörlere' emanet!! Tam 33 milyon tane...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

Ölümcül selfie! Akıllara durgunluk veren olay

İstanbul Sultanbeyli'de kamyon vatandaşlara çarparak dükkana girdi!

İstanbul'da korkunç kaza! Kamyon dükkana girdi

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Terör hedefleri vuruldu

FETÖ'den yargılanan eski savcı Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Osman Şanal'ın cezası belli oldu!

Tunceli Belediyesi tabelasının 'Dersim' olarak değiştirilmesi kararı durduruldu

'Komünist Başkan'ın Dersim hamlesi çok konuşulmuştu! Harekete geçildi

Bakırköy Belediye Başkanı Bülent Kerimoğlu'na hapis cezası!

Bakırköy Belediye Başkanı'na hapis cezası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.