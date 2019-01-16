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Rusya'dan Suriye'de "güvenli bölge" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 13:25 | Son Güncelleme

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov: "(Suriye'de güvenli bölge oluşturulması) Türkiye dahil Suriye'nin komşuları ve bölgedeki tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz" - "Bunların tümüne, Suriye'de rejimin toprak bütünlüğünü en kısa süre içerisinde sağlayacağı çerçeveden bakmak gerekiyor"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Fırat'ın doğusunda oluşturulması gündeme gelen "güvenli bölge"ye ilişkin, "Türkiye dahil Suriye'nin komşuları ve bölgedeki tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz." dedi.

Lavrov, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeme getirdiği ve Türkiye'nin ilk etapta olumlu baktığı güvenli bölge planına ilişkin AA muhabirinin sorusunu yanıtladı.

Söz konusu plana ilişkin sürecin Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Sergey Lavrov, "Bunların tümüne, Suriye'de rejimin toprak bütünlüğünü en kısa süre içerisinde sağlayacağı çerçeveden bakmak gerekiyor. Bu konu elbette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sonraki müzakereler için geldiğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ele alınacak." diye konuştu.

Lavrov, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunmasının önemine işaret ederek, "Ancak tekrar etmek isterim ki burada ana amaç, ABD, Türkiye ve Rusya dahil BM'nin tüm üyeleri tarafından imzalanan Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanması. Bu arada elbette Türkiye dahil Suriye'nin komşuları ve bölgedeki tüm tarafların güvenliğini ve çıkarlarını gözeteceğiz." şeklinde konuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, bir süre önce Twitter'dan yaptığı açıklamada, Suriye'de "20 mil" (32 kilometre) uzunluğunda bir güvenli bölge kurulmasından söz etmişti. Açıklamanın ardından Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan telefon görüşmesi yaparak, konunun detaylarını değerlendirmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu hat için, "Suriye'de Türkiye sınırı boyunca bizim tarafımızdan oluşturulacak güvenli bölge dahil, hatırlayın Obama döneminden itibaren benim vurguladığım, bu güvenli bölge konusu 20 mil olarak kendisi tarafından da ifade edildi ki bu da 32 kilometre derinlikte bir güvenli bölge." ifadesini kullanmıştı.

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