HABER

Rusya'dan "Türkiye ile varılan mutabakat Suriye'nin istikrarı için kilit öneme sahip" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 00:55 | Son Güncelleme

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia: - "Rus-Türk mutabakatı Suriye'nin istikrara kavuşması açısından kilit öneme sahip" - ABD'li diplomat Michael Barkin: - "Türkiye'nin destek verdiği muhalif güçlerinin kasten sivilleri hedef aldığına dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Bu eylemler doğruluğu kanıtlanırsa savaş suçu teşkil edebilir. Türk ortaklarımıza bu olayları derhal soruşturma ve ilgili kişileri sorumlu tutma çağrısı yapıyoruz"

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vassily Nebenzia, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzeydoğusu için varılan anlaşmanın Suriye'nin istikrarı açısından kilit öneme sahip olduğunu söyledi.

BM Güvenlik Konseyi'nde Suriye'deki insani durumun görüşüldüğü oturumda konuşan Nebenzia, Türkiye ve Rusya arasında Suriye'nin kuzey doğusu için varılan mutabakat konusunda değerlendirmede bulundu.

Suriye'nin kuzey doğusundaki sorunların dün ortaya çıkmadığını ve bölgedeki istikrarsızlığının (ABD'nin) yasadışı işgal ve ''Arap nüfusunu Kürtlerle yapılan demografik deneyle değiştirme girişiminin sonucu'' olduğunu ifade eden Nebenzia, ''Rus-Türk mutabakatı Suriye'nin istikrara kavuşması açısından kilit öneme sahip.'' dedi.

Nebenzia, mutabakatın Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı duyduğunu ve ayrılıkçı her türlü eğilime karşı çıktığını sözlerine ekledi.

ABD'li diplomat Michael Barkin ise Suriye'nin kuzey doğusunda ''ateşkesin kalıcı olmasını'' umut ettiklerini söyledi.

Türkiye'den sivilleri koruma ve DEAŞ'ın yeniden ortaya çıkmasını engellemesini beklediklerini belirten Barkin, ''Türkiye'nin destek verdiği muhalif güçlerinin kasten sivilleri hedef aldığına dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Bu eylemler doğruluğu kanıtlanırsa savaş suçu teşkil edebilir. Türk ortaklarımıza bu olayları derhal soruşturma ve ilgili kişileri sorumlu tutma çağrısı yapıyoruz.'' diye konuştu.

PARTNERKadınların haz noktalarıKadınların haz noktaları
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde depremAkdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem
Muğla'da 4.6 şiddetinde deprem!Muğla'da 4.6 şiddetinde deprem!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD BMGK Rusya Suriye Türkiye

En Çok Okunan Haberler

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

EYT’lerde son durum: Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal'dan EYT açıklaması

Türkiye'den gelen lokum kutusunu fırlatmıştı! 'Kabul edilemez bir davranış'

Türkiye'den gelen lokum kutusunu fırlatmıştı! 'Kabul edilemez bir davranış'

Trump'tan IŞİD tweeti

Trump'tan IŞİD tweeti

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Ünlü oyuncuya şok! Sesi ve pozları cinsel içerikli filmde kullanıldı

Çok sert tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

Çok sert tepki: Şehitlerimizin kemiklerini sızlatmıştır

Bir ilk olacak! Rusya resmen açıkladı

Bir ilk olacak! Rusya resmen açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Çok sayıda ilde operasyon! Gözaltılar var...

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Şehide acı veda! Gelinliğiyle son yolculuğuna uğurladı

Trump'tan flaş açıklamalar

Trump'tan flaş açıklamalar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Muğla'da 4.6 şiddetinde deprem!

Muğla'da 4.6 şiddetinde deprem!

Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu! MPİ 24 Ekim 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula

Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Karabük'te peş peşe depremler!

Karabük'te peş peşe depremler!

4 partiden Avrupa Parlementosu kararına kınama

4 partiden Avrupa Parlementosu kararına kınama

TBMM'de 'Trump'ın mektubu' tartışması! Gerilim yükseldi

TBMM'de 'Trump'ın mektubu' tartışması! Gerilim yükseldi

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

Van'da feci kaza! Çok sayıda asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.