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Rusya’dan Venezeula’ya saldırı hazırlığı açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.02.2019 14:42 | Son Güncelleme

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev, ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahale için hazırlık yaptığını açıkladı.ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahale için hazırlık yaptığını belirten Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev, Maduro’yu devirmek için ordunun Porto Riko ve Kolombiya’ya yerleştirildiğini vurguladı.

Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev, ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahale için hazırlık yaptığını açıkladı.
ABD’nin Venezuela’ya askeri müdahale için hazırlık yaptığını belirten Rusya Güvenlik Konseyi Başkanı Nikolai Patrushev, Maduro’yu devirmek için ordunun Porto Riko ve Kolombiya’ya yerleştirildiğini vurguladı. Patrushev, "Porto Riko ve Kolombiya’ya özel birlikler yerleştirildi. Venezuela, ABD’nin insani yardımlarını reddetti. Çünkü ABD’nin Venezuela’yı devirmeye hazır olduğunu biliyor" açıklamasını yaptı.
Kolombiya ve Brezilya’dan gelen insani yardımı taşıyan iki kamyon, Cumartesi günü Venezuela’ya girdikten kısa bir süre sonra yakılmış, kendini geçici başkan ilan eden Juan Guaido taraftarları ve Venezuela güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmiş, 20 kişi de yaralanmıştı.

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