Rüya gibi telefon: Xiaomi Mi 10'un ilk afişi yayınlandı!

Xiaomi Mi 10 Xiaomi severlerin merakla beklediği bir model kuşkusuz. Xiaomi Mi 10'un böylesine beklenen bir model olması, hakkındaki sızıntıların da artmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı sızıntılarda da cihazın ilk görsellerini görmüş, Xiaomi Mi 10'un özellikleri hakkında da bilgi sahibi olmuştuk. Xiaomi Mi 10, o günlerden beri sızıntılara konu olmaya devam etti. Bugün ise Xiaomi, 'böyle sızarak mızarak olmaz bu işler' demiş olacak ki Xiaomi Mi 10'a ait ilk görseli oldukça manidar bir söz ile birlikte bizlerle paylaştı.

XİAOMİ Mİ 10'UN BÜYÜK BİR EKSİĞİ VAR

Xiaomi'nin resmi hesapları aracılığıyla paylaştığı Xiaomi Mi 10 afişinde, sızıntılarda da karşımıza çıkan bir formda Xiaomi Mi 10 karşımıza çıkıyor. Telefonun kenar çerçeveleri ise tıpkı Samsung Galaxy S7 Edge gibi kavisli bir yapıda. Bu kavisli ekranın sol üst kısmında ise Xiaomi Mi 10'un selfie dostu ön kamerası yer alıyor. Ancak bir eksiklik hemen gözümüze çarpıyor; O da var olmayan ahize.

XİAOMİ Mİ 10 EKRANDAN SES İLETECEK

Görünüşe göre, Xiaomi Mi 10'da klasik ahize tasarıma 'elveda' diyor. Xiaomi'nin Xiaomi Mi 10'da daha önce Mi Mix akıllı telefonunda kullandığı gibi ekrandan ses iletimi teknolojisini kullanması bekleniyor. Telefonun arka tarafında ise Xiaomi'nin dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Bunun dışında arka tarafta dikkatimizi çeken herhangi bir farklılık bulunmuyor.