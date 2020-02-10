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Rüya gibi telefon: Xiaomi Mi 10'un ilk afişi yayınlandı!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 10.02.2020 14:10 | Son Güncelleme

Xiaomi'nin Mi 9 sonrası amiral gemisi akıllı telefonu olacak olan Xiaomi Mi 10 hakkında bizzat Xiaomi tarafından heyecan verici bir paylaşım yapıldı. Xiaomi, yaptığı paylaşım ile Xiaomi Mi 10'u resmi olarak ilk kez bizlere gösterdi. İşte karşınızda Xiaomi Mi 10...

Rüya gibi telefon: Xiaomi Mi 10'un ilk afişi yayınlandı!

Xiaomi Mi 10 Xiaomi severlerin merakla beklediği bir model kuşkusuz. Xiaomi Mi 10'un böylesine beklenen bir model olması, hakkındaki sızıntıların da artmasına neden oldu. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bazı sızıntılarda da cihazın ilk görsellerini görmüş, Xiaomi Mi 10'un özellikleri hakkında da bilgi sahibi olmuştuk. Xiaomi Mi 10, o günlerden beri sızıntılara konu olmaya devam etti. Bugün ise Xiaomi, 'böyle sızarak mızarak olmaz bu işler' demiş olacak ki Xiaomi Mi 10'a ait ilk görseli oldukça manidar bir söz ile birlikte bizlerle paylaştı.

XİAOMİ Mİ 10'UN BÜYÜK BİR EKSİĞİ VAR
Xiaomi'nin resmi hesapları aracılığıyla paylaştığı Xiaomi Mi 10 afişinde, sızıntılarda da karşımıza çıkan bir formda Xiaomi Mi 10 karşımıza çıkıyor. Telefonun kenar çerçeveleri ise tıpkı Samsung Galaxy S7 Edge gibi kavisli bir yapıda. Bu kavisli ekranın sol üst kısmında ise Xiaomi Mi 10'un selfie dostu ön kamerası yer alıyor. Ancak bir eksiklik hemen gözümüze çarpıyor; O da var olmayan ahize.

Xiaomi Mi 10

XİAOMİ Mİ 10 EKRANDAN SES İLETECEK
Görünüşe göre, Xiaomi Mi 10'da klasik ahize tasarıma 'elveda' diyor. Xiaomi'nin Xiaomi Mi 10'da daha önce Mi Mix akıllı telefonunda kullandığı gibi ekrandan ses iletimi teknolojisini kullanması bekleniyor. Telefonun arka tarafında ise Xiaomi'nin dörtlü kamera kurulumu karşımıza çıkıyor. Bunun dışında arka tarafta dikkatimizi çeken herhangi bir farklılık bulunmuyor.

Xiaomi, Mi 10 için yaptığı paylaşımda akıllı telefonun bir rüya telefon olduğunu söylerken, Mi 10'un sadece üst düzey bir akıllı telefon değil bir başyapıt olduğunun altını çiziyor. Bu söz Samsung, Apple ve Huawei gibi diğer tüm üreticiler için oldukça manidar ve rekabetçi bir söz olsa gerek.

XİAOMİ'DEN KORONAVİRÜS İÇİN ÖZEL TANITIM ÖNLEMİ
Xiaomi Mi 10, bizzat Xiaomi tarafından duyurulduğu üzere 13 Şubat'ta tanıtılacak. Ancak bu tanıtım, önceki tanıtımlardan oldukça farklı olacak. Zira, Çin'de ortaya çıkan Koronavirüs salgını nedeniyle, sadece internet üzerinden yayınlanacak bir canlı yayın ile tüm dünyaya tanıtılacak. Böylece, virüsün bulaşma olasılığı en aza indirgenecek.


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