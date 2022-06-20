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Rüya gördü, eşine kabusu yaşattı! 'Allah cezanı versin, ellerin kırılsın'

20.06.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da geçen yıl evlenen çiftten Ümit B. rüyasında kendisini aldattığını gördüğü eşine defalarca şiddet uyguladı. Hayatı kabusa dönen Tuğba B., kocasının boğazına sarılarak kendisini boğmaya çalıştığını iddia etti. Can güvenliği olmadığını ifade eden kadının daha önce de eşinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

Rüya gördü, eşine kabusu yaşattı! 'Allah cezanı versin, ellerin kırılsın'

İstanbul'da bir kişi, rüyasında kendisini aldattığını gördüğü eşine kabusu yaşattı. Defalarca şiddete maruz kalan kadın, eşi tarafından boğazı sıkılıp öldürülmeye çalışıldı. Savcılığa suç duyurusunda bulunan dilekçede rüya gören Ümit B.'nin "Beni aldatıyorsun değil mi? Allah cezanı versin, ellerin kırılsın" ifadesi yer aldı. Can güvenliği olmadığını ifade eden kadının daha önce de eşinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

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EŞİNE DEFALARCA ŞİDDET UYGULADI

Akşam'dan Neslihan Keskin'in haberine göre İstanbul'da geçen yıl temmuz ayında evlenen genç çiftten Ümit B., iddiaya göre haftada en az bir kez rüyasında kendisini aldatırken gördüğü eşine defalarca şiddet uyguladı. Ümit B.'nin rüyanın etkisinde kalarak gece vakti eşi Tuğba B.'yi uyandırıp kavga çıkardığı ve bu huzursuzluğun 2-3 gün sürdürdüğü öne sürüldü. Savcılığa suç duyurusunda bulunan kadının dilekçesinde anlatılanlara göre yine bir gün rüya gören Ümit B., eşini uyandırarak, "Beni aldatıyorsun değil mi? Allah cezanı versin, ellerin kırılsın" dedikten sonra hakaretler savurup şiddet uyguladı.

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BOĞAZINA SARILARAK ÖLDÜRMEYE ÇALIŞTI

Ümit B.'nin dövdüğü kadının boğazına sarılarak kendisini boğmaya çalıştığı, can havliyle kurtulan Tuğba B.'nin polis çağırdığı, bunun üzerine zorba kocanın eşinin elini kolunu duvarlara çarparak darp ettiği ileri sürüldü. Tuğba B.'nin iddialarına göre Ümit B., olay günü kendisini evin banyosuna kilitledi, saçını kesip kıyafetleriyle duş aldı. Polis kapıyı zorla açtığında şüpheliyi bu halde buldu.

CAN GÜVENLİĞİ YOK

Kocasından şikayetçi olan Tuğba B., eşinin kendisini öldürmekle tehdit ettiğini belirterek, can güvenliğinin olmadığını söyledi.

DAHA ÖNCE DE DAVACI OLMUŞ

Fiziksel ve psikolojik şiddete maruz kalan kadının, daha önce de eşinden şikayetçi olduğu öğrenildi. Ümit B. hakkında bu nedenle Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'basit yaralama' suçundan ceza davası açıldığı ortaya çıktı.

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İstanbul
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