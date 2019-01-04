Rüyada anahtar görmek ne demek?

Rüyada görülen şeylerin belli anlamları vardır ve belli şeyleri simgeler. Anahtar rüyalarda değil edebiyatta, sanatta vb. de simgesel bir eşyadır. Anahtar kapıları açar; kapalı, saklı olan şeylere erişimi sağlar. Peki rüyada anahtar görmek ne demektir? Anahtarın simgelediği şeyler rüyalar için de geçerlim midir? İşte merak edenler için rüyada anahtar görmek ile birlikte rüyada anahtarın kaybedilmesi, kaybedilen anahtarın aranması ve bulunması gibi rüyaların yorumları... RÜYADA ANAHTAR GÖRMEK Rüyalarda görülen şeylerin pek çok farklı yorumu vardır ki anahtar da tek bir şekilde yorumlanabilecek bir şey değildir. Örneğin rüyada görülen anahtar bir yeri açabiliyorsa hayırlı, hiçbir yeri açamıyorsa hayırsız olarak yorumlanır. Yani anahtarın görülme biçimine göre rüyanın yorumu değişmektedir. Temel olarak bakıldığında rüyada yalın olarak bir anahtar görülmüşse bu dini görevlerin yerine getirilmesi ile ilgilidir. Anahtarın tek başına görülmesi genel olarak olumlu bir şey olarak kabul edilir. Rüyasında anahtar gören kişi için sağlık, mutluluk, helal kazancın kapıları açılır.

RÜYADA ANAHTAR KAYBETMEK Rüyada anahtar kaybetmek herkes için aynı anlama gelmez. Kadın için farklı, erkek için farklı şekilde yorumlanır. Bir kadın rüyasında anahtar görürse bu eşiyle yaşayacağı sorunlara işaret eder. Bir erkek rüyasında anahtar görürse o rüya sahibi için bir hane değişikliği olacağı anlamına gelir. RÜYADA ANAHTAR KAYBETMEK VE BULMAK Rüyada anahtar kaybetmek ve bulmak, yakın vakitte geçeceğiniz bir imtihana, elindeki değerlerin kıymetini sonradan anlayacağına ve şükür etmeye, kişinin maddi ve manevi olarak var olan sıkıntılarından Allah'ın izni ile kurtulacağına, işlerinin yoluna gireceği anlamına da gelir. Aynı zamanda önünüzdeki kapıların sabırlı olduğunuz takdirde açılacağını ve engelleri aşarak dileklerini gerçekleştireceğini de söyleyebiliriz. RÜYADA ANAHTAR KAYBETMEK VE ARAMAK Rüyada anahtar kaybetmek ve aramak, gerçek hayatta da iş görecek birilerini aramak anlamına gelir. Rüya sahibi anahtar aradığı zaman kendi işleri için ona yardımcı olacak birini arıyor demektir. Aynı zamanda bu rüyanın anlamı, rüya sahibinin sermayesini bir iş için kullanmak istediğini ve bu yöndeki düşüncelerini işaret eder.

RÜYADA ANAHATAR GÖRMEK İLE İLGİLİ DİĞER RÜYA TABİRLERİ Rüyada Anahtar Vermek

Uzun bir zamandan beri yapılan işte büyük başarılar kazanılacağına, maddi açıdan çok kazanç getirecek bir işe girileceğine, epeydir ödenemeyen borçların kısa süre içinde kolayca ödeneceğine, bu sayede uykusuz geçen gecelerin sona ereceğine, sevilen kişileri mutlu edecek bir haber alınacağına ve düşmanların ortaya konacak bir projeyle yenilgiye uğratılacağına işaret eder. Kişinin, sevenleri sayesinde sırtının hiçbir zaman yere getirilemeyeceğine ve en zor anında bile kendisine yardım eli uzatacak birisinin bulunacağına delalet eder. Rüyada Anahtar Kırılması

Sorunlu geçen bir dönem yaşamaya, bu dönem içinde birçok sağlık sorunu ile boğuşmaya, iş fırsatlarını kaçırmaya, yakın bir akrabanın ihanetine uğramaya, iş konusunda yapılacak gereksiz bir hamleden ötürü üzüntü duymaya, darboğaza girmeye ve dertleri sıkıntıları ve sorunları arttıracak bir durumla karşılaşmaya alamettir. Aynı zamanda, yapılacak bir işte sorun getirecek bir kişi ile tartışma yaşanacağına ve maddi açıdan zorluk çekileceğine rivayet edilir.

Rüyada Anahtar Hediye Etmek

Rüyayı gören kişinin, yeterli ve düzenli beslenmesi, kendisine dikkat etmesi ve düzenli bir hayat sahip olması sayesinde sağlıklı bir vücuda sahip olacağına, hayatını ailesine adayacağına, huzurlu ve güzel bir hayata sahip olacağına, sevdiği bir kişi ile yakın zaman içinde dünya evine gireceğine ve çok fazla vakit kaybetmeden bir çocuk sahibi olacağına tabir edilir. Rüyada Anahtar Fırlatmak

Yapılan bir iş karşılığında verilen sözlerin yerine getirilememesinden ötürü uykusuz ve üzüntülü zamanlar geçirileceğine, bu yüzden atılmak istenen adımlarda biraz daha korkak olunacağına, hayırsız bir kişi ile bir birliktelik yaşanacağına, kısa süre içinde yalnız kalınacağına, başka başka sebeplerden ötürü uzunca bir süre toparlanılamayacağına ve bu durumdan yararlanmak isteyen kişilerin çeşitli yollara başvuracaklarına yorumlanır. Rüyada Anahtar Sakladığını Görmek

Kişinin, elinde olmadan sosyal hayatında yaşadığı bir kırgınlıktan ötürü büyük bir üzüntü duyduğuna, yaptığı bir hatanın bir türlü peşini bırakmayacağına, söylediği bir sözden ötürü pişmanlık duyacağına, sevdiği bir kişi ile ayrılık yaşayacağına, kardeşleri ile girdiği bir işte yalnız başına bırakılacağına ve çok sevdiği bir eşyayı kaybedeceğine rivayet edilir. Aynı zamanda, zor bir yol girildikten sonra yardım konusunda söz veren herkesin sırt çevireceğine ve bu yüzden bazı kişilerle aranın açılacağına yorulur.

Rüyada Denizde Anahtar Bulmak

Rüyada denizde anahtar bulmak sevinçli bir haber işitip çok mutlu olacağına alamettir. İbadetlerini aksatmamaya, bir arkadaşının aracılığıyla tanıştığı kimseyle evlilik yoluna gireceğine delalettir. Rüyada Anahtar Vermek

Rüyada her hangi birine anahtar vermek rüya sahibinin uzun zamandır arzuladığı hayatta kavuşacağına, borcunun biteceğine ve hastalığında şifa bulacağına işaret eder. Rüyada Anahtar ile Kapı Açmak

Rüyada anahtar ile kapı ya da her hangi bir kilit açmak hayırlı bir rüyadır. Rüyayı gören kişinin hayatında olumlu gelişmeler yaşanacağına ve şansın döneceğine yorumlanır. Rüyada Anahtar ile Kapı Kilitlemek

Rüyada anahtar ile kapı kilitlemek ya da her hangi bir kilidi kapatmak rüya sahibinin ayağına gelecek olan fırsatlara kendini kapatacağına ve bu fırsatları kaçıracağına işarettir. Ayrıca özel hayatında da bazı şeyleri görmezden gelmesi ile sıkıntı yaşayacağına da yorumlanır. Rüyada Çok Sayıda Anahtar Görmek

Rüyada çok sayıda anahtar görmek; rüya sahibi için hayırlıdır. Rüya sahibinin memuriyette yükseleceğine, işinde başarılı olacağına, terfi edeceğine, şan ve şöhrete, makam sahibi olacağına işaret eder.