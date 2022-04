Rüyada kapı görmek ne anlama gelir? Rüyada tahta, demir, beyaz kapı görmek ne demek?

Neden rüya görüyoruz, nasıl görüyoruz sorularının cevabını bilimsel yaklaşımlarla bulmaya çalışanların sayısı her geçen gün artsa da, hala rüyaları gizemli, mistik, ruhani yanıyla irdeleyip anlamlandırmaya çalışanların sayısı onlardan çok daha fazla. Rüyalardaki imgeleri sembolleştirmek ve bunları gelecekle ya da geçmişle ilişkilendirmek her devirde insanların çok ilgisini çekmiştir. Rüyaların konusu kişiye özel olsa da görülen bazı obje, nesne ya da kişiler evrensel simgeler olarak kabul edilir. Bazı psikanalistlerin 200 yıldır sürdürdükleri rüya çalışmaları, dünyanın her yerinde ve her kültürde aynı şeyi ifade eden bu ortak simgeleri ortaya koyar. Bilim insanları bu simgeleri kişilerin psikolojik durumları ve kişilik özellikleri bağlamında değerlendirirler. Toplumların kültürel alt yapıları ve inançları da, rüya yorumlarında etkili olur.

Rüyada Kapı Görmek

Genel olarak güven duygusunu, yaşamda karşılaşılacak değişimleri, elde edilecek başarıları sembolize eden kapı, rüyalarda en sık görülen simgelerdendir. Rüyanın içeriğine göre farklı biçimlerde yorumlanır. Kapının rengi, büyüklüğü, açık mı yoksa kapalı mı olduğu, nereye açıldığı, kim tarafından açıldığı ya da kapatıldığı gibi detaylar yorumu etkileyen faktörlerdir. Kapı rüyalarda çoğu zaman hayra yorulur. Genel hatlarıyla kapıların açık olması Allah'ın verdiği nimetlere, kapalı olması da sır olarak yorumlanır.

Rüyada Tahta Kapı Görmek

Tahta kapı gören kişinin kendi hayatıyla ilgili endişelerini, aldığı kararlarla ilgili şüphelerini ifade eder. Rüyada tahta kapı gören kişinin yanlış bir karar aldığı, yanlış bir seçim yaptığı ve yakında bundan pişmanlık duyacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Demir Kapı Görmek

Demir kapı, tahta kapıyla karşılaştırılacak olursa daha sağlam, daha korunaklı bir yaşantıya işaret eder. Rüya sahibi işini şansa bırakmamış ve başarıya, mutluluğa, maddi kazanca ulaşmak, dilediği yaşam standardına erişmek için her türlü hazırlığı yapmış ve gereken tedbiri almış demektir. Aile huzurunu dışarıdan gelen tehditlere, dedikodulara, kem gözlere, iftira ve karalamalara karşı en iyi şekilde koruyacaktır.

Rüyada Cam Kapı Görmek

Kırılganlığı ve hassasiyeti sembolize eden cam kapı, rüyayı gören kişinin duygusal olarak hassas bir döneminde olduğunun yansımasıdır. Rüyada cam kapı gören kişinin kendisini savunmasız, zayıf hissettiği ve elindekileri kaybedeceği yönündeki kaygıları olduğu düşünülebilir. Şüpheci ve çekingen bir karakter yapısı olan kişiler için cam kapı, tüm dikkatleri üzerinde hissetmelerinin ve sanki herkes onların hakkında konuşuyormuş gibi düşünmelerinin bir tezahürü olarak yorumlanabilir.

Rüyada Beyaz Kapı Görmek

Beyaz kapı, ev hayatına ait bir sembol olarak kabul edilir. Rüyasında beyaz kapı gören kişinin huzurlu bir aile yaşantısına sahip olduğu ya da olacağı söylenir. Rüyada beyaz kapı görmek, huzurlu bir evlilik ya da uyumlu bir ev arkadaşlığına işaret ediyor olabilir.

Rüyada Mavi Kapı Görmek

Rüyalarda görülen nesne ne olursa olsun mavi renkte olması her zaman hayra yorulur. Mutlu, huzurlu bir aile yaşantısına, aile içi dayanışmaya, bolluk ve berekete, hayırlı kazanca yorulur. Mavi kapı gören kişinin, aile fertlerinin de desteğiyle tez zamanda sıkıntılarından kurtulacağına, gelirinin artacağına, huzursuzlukların sona ereceğine, ailesinin refaha kavuşacağına inanılır.

Rüyada Kapı Kilitlemek

Rüyada kapı kilitlediğini görmek genel olarak güven duygusuyla açıklanır. Rüyayı gören kişinin gerçek hayatta içinde bulunduğu duruma göre değişik bir şekilde yorumlanabilir. Kapıyı, rüyayı gören kişi kilitliyorsa ve kendisi içeride kalıyorsa, bu onun çevresindekilere güvenmediği şeklinde yorumlanabilir. Eğer kişi kendisini dışarıda bırakarak kapıyı kilitliyorsa, bir şeyleri (geçmişi ya da hayatındaki bazı insanları ya da bir işi, yaşadığı şehri vs.) arkasında bırakmak, onlardan kurtulmak istiyor anlamına gelebilir.

Rüyada Kilitli Kapı Görmek

Kilitli kapılar rüyada, hiç evlenmemiş kadınları sembolize eder. Rüyasında kilitli kapı gören kişinin bu rüyası, çevresindeki bekar kadınlarla ilgili olarak değerlendirilir. Eğer rüyayı gören kişi bekar bir kadınsa, rüya kendisiyle ilgili bir aşk ilişkisine yorulabilir.

Rüyada kilitli bir kapı görmek bazı rüya yorumcuları için, sorunların çözüleceği, işlerin kontrol altına alınacağı, sıkıntıların dışarıda bırakılacağı ve kişinin güvenli bir limana sığınacağı anlamına gelir. Maddi sıkıntılar, sağlık sorunları geride kalacak, rüyayı gören kişi çevresinde kendisinden yardım isteyen birilerine yardım edeceği şeklinde de yorumlanır.

Rüyada Kapı Kilidi Görmek

Rüyada kapı kilidi tertip, düzen, disiplin anlamlarına gelir. Rüyayı gören kişinin eskisinden farklı olarak hayatının disipline girmesi gerektiği şeklinde yorumlanır. Rüya sahibi evlenmiş, çocuk sahibi olmuş ya da yeni bir işe başlamış olabilir. Her durumda da sorumlulukları artmıştır ve kazandıklarını kaybetmemek için hayatına çeki düzen vermesi gerekir.

Rüyada Kapı Açmak

Rüyayı gören kişi kapıyı kendisi açıyorsa, iş ya da ailesiyle ilgisi sorunlarını kendi çabasıyla çözecek, en azından bunun için gayret gösterecek demektir. Kapı daha geniş bir mekana açılıyorsa ferahlık, daha küçük bir alana açılıyorsa darlık yaşanacağı düşünülür.

Rüyada Anahtarla Kapı Açmak

Rüyasında kapıyı açmak için anahtar kullanan kişi, çözümü nispeten daha zor gibi görünen sorunlarla karşı karşıyadır. Bu sorunların çözümü için kafa yoran ve emek sarf eden kişi rüyasında bir anahtarla kapı açtığını görür.

Rüyada Kapı Açıldığını Görmek

Açılan kapılar yeni fırsatları temsil eder. Rüyasında kapı açıldığını gören kişinin, bir süredir kendini bunaltan bir sıkıntıdan kurtulmasını sağlayacak yeni seçeneklerle karşılaşacağına inanılır. Kapı kendiliğinden açılıyorsa, rüya sahibinin sabretmesi gerektiği ve sorunlarının zamanla kendiliğinden çözüleceği şeklinde yorumlanır.

Eğer kapı bir başkası tarafından açılıyorsa, rüyayı gören kişinin maddi ya da manevi sorunları için yakınlarından yardım alacağı düşünülür.

Rüyada Kapıyı Kapatamamak

Rüyada kapıyı kapatamamak, kişinin kendisini çaresiz hissediyor olduğu şeklinde yorumlanabilir. Rüyayı gören kişinin, hayatının akışını bozacak bir tehlike algıladığı, buna karşı koyamamaktan endişelendiği ve kendisinde karşı koyacak gücü bulamadığına yorulur. Bu bakımdan, hakkında yapılacak dedikodulardan çekindiği şeklinde de yorumlanabilir. Benzer bir şekilde, rüyayı gören kişinin özel hayatıyla ilgili her şeyi herkesle paylaşmaması gerektiği şeklinde bir uyarı olarak da değerlendirilebilir.

Kişi eğer rüyasında, büyük uğraşlar verdikten sonra kapıyı kapatmayı başarırsa, rüya sahibinin zor bir işin altından kalkacağı söylenir. Bu zor iş genellikle aile hayatıyla ilgili bir anlaşmazlık olarak yorumlanır.

Rüyada Kapıdan İçeri Girmek

Rüyada kapıdan içeri girmek, olayların bundan sonra nasıl geliştiğine bağlı olarak değişik biçimlerde yorumlanır. Geniş bir ifadeyle, bir kapıdan içeri giren kişinin, karşısına çıkan yeni bir fırsatı değerlendirmek için girişimde bulunacağı söylenebilir. Eğer kişi içeri girdikten sonra kapıyı kapatmıyor ya da kapatamıyorsa, bunun umduğu gibi iyi bir fırsat olmadığı, özel hayatında ya da iş ortamında bir huzursuzluk yaşayacağı düşünülür. Fakat eğer içeri girdikten sonra kapıyı arkasından kapatıyorsa bu rüya, karşısına çıkan fırsatı en iyi şekilde değerlendireceği, huzursuzluklarla karşılaşsa bile üstesinden gelerek yoluna devam edeceği şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ev Kapısı Görmek

Ev kapısı anne, baba ve çocuklar arasındaki ailevi ilişkileri sembolize eder. Kapı ailenin dirliğini ve birliğini koruyan bir bariyerdir. Rüyada kendi evinin kapısını gören kişi, ailesiyle ilgili endişe, üzüntü, keder, sevinç, gurur, hasret ya da mutluluk gibi yoğun duygular içinde olabilir.

Rüyada Oda Kapısı Görmek

Oda kapısı genel anlamıyla, evlilik yoluyla zenginliğe, varlıklı bir insanla yapılacak olan evliliğe işaret eder. Bazı yorumcular oda kapısını, eve bir yardımcı, hizmetli alınacağı şeklinde de yorumlar.

Rüyada görülen oda kapısı, odanın mahiyetine göre de anlamlandırılabilir. Banyo kapısı sıkıntılardan arınmak; mutfak kapısı bolluk, bereket şeklinde yorumlanır.

Rüyada Evin Dış Kapısını Açık Görmek

Evin dış kapısı rüya sahibinin, ailesi ve yakın akrabaları ile arasındaki ilişkiyi ve bu ilişkinin dışarıdan nasıl göründüğünü ifade eder. Evin kapısını açık görmek dışarıdan gelen tehditleri ya da evden dışarıya taşan gerginlikleri anlatıyor olabilir. Bir taraftan da bütün sıkıntıların kapı dışarı edileceği şeklinde de yorumlanabilir. Bazı yorumcular dış kapıyı, şehrin yöneticileri olarak ele alırlar ve evin dış kapısını gören kişinin, idarecilerle bir işi olacağını söylerler.

Rüyada Kendi Evinin Kapısını Açık Görmek

Rüyada evinin kapısını açık gören kişi, özel hayatının, mahremiyetinin, aile saadetinin tehdit altında olduğunu düşünüyor demektir. Öte yandan bu rüya, kişinin kendi evinin kapısını açık gördüğünde hissettiği duyguya göre de farklı yorumlanabilir. Eğer kişi kapının açık olduğuna seviniyorsa, içinde olmaktan zevk aldığı, gitmek için can attığı, huzurlu bir aile yaşantısı olduğu; eğer kapıyı açık gördüğünde kaygılanıyor ya da şaşırıyorsa ailesiyle ilgili kaygıları olduğu şeklinde yorumlanır.

Rüyada Bahçe Kapısı Görmek

Bahçe kapısı refah, bolluk, bereket, huzur, neşe ve güzel günlere işaret eder. Dini olarak cenneti temsil eden bahçenin kapısını görmek huzurlu, varlıklı, bereketli günler görüleceğine yorulur.

Rüyada Ev Kapısının Değişmesi

Ev kapısının değişmesi, yeni bir eve taşınmak ya da rüyayı gören kişinin düzeninin bozulacağı anlamına gelir. Kendi evinin kapısını değişmiş gören kişi, iş ya da özel hayatında sahip olduklarını kaybetme endişesi yaşıyor olabilir.

Rüyada Ev Kapısının Genişlemesi

Rüyada evinin kapısının genişlediğini gören kişinin imkanlarının artacağı, yaşam standartlarının yükseleceği, refaha kavuşacağı söylenir. Ailenin genişleyeceği şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada Dar Kapıdan Geçmek

Rüyasında dar bir kapıdan geçerek geniş bir mekana ulaşan kişinin zor günler geçirip sonunda huzura ereceği söylenir. Bu sıkıntılara katlanırsa, sonunda mükafatına kavuşacaktır.

Rüyada Büyük Kapı Görmek

Büyük kapı genellikle resmi bir kuruluşu, bir devlet kurumunu simgeler. Rüyasında büyük kapı gören kişinin bir memuriyete gireceği, devlet dairesinde işe başlayacağı şeklinde yorumlanır. Rüya sahibinin biriyle anlaşmazlığa düşeceği, mahkemelik olacağı şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada Kapının Kırıldığını Görmek

Rüyada kapının kırıldığını görmek, kaçırılan fırsatları simgeler. Kişinin isteyerek değil ama ihmalkar davrandığı için karşısına çıkan şansları değerlendiremediği şeklinde yorumlanır. Kapının kırıldığını gören kişinin maddi ve manevi zarara uğrayacağı söylenir.

Rüyada Kapı İçinde Kapı Görmek

Rüyayı gören kişinin gerçek hayatta içinde bulunduğu koşullara bağlı olarak değişik şekillerde yorumlanabilir. Bir taraftan kaçırılan fırsatları simgelerken diğer yandan birbirini tetikleyen fırsatlar silsilesini de ifade ediyor olabilir. Bir yanıyla da kişinin kararsızlık yaşayacağı ya da karşısına çıkan fırsatlardan birini tercih etmek zorunda kalarak bocalayacağı şeklinde yorumlanabilir.

Rüyada Mescit Kapısı Görmek

Rüyada mescit kapısı görmek, rüyayı gören kişinin doğru yolu bulduğu, dualarının kabul olduğu, dileklerinin yerine geldiği biçiminde tabir edilebilir. İbadeti, inancı simgeleyen mescit, rüya sahibinin yakın bir gelecekte yaşayacaklarına şükredeceği şeklinde de yorumlanır. Bu rüyanın, hayırlı bir işe niyet eden rüya sahibine başarıya ulaşacağına dair bir müjde olduğu da söylenir. Rüyasında mescit gibi dini anlam içeren semboller gören kişilerin, Allah'ın sevdiği kulları olduğuna ve Allh'ın onların yaptığı işlerden razı olduğuna inanılır.

Rüyada Kapı Satın Almak

Rüyada kapı satın alan kişinin, hayatına yeni bir yön vermek üzere karar aşamasında olduğu, eski düzenini tamamen değiştirmek üzere olduğu söylenir. Bazı rüya tabiri kitapları kapı satın alan kişinin, ekonomik açıdan kendisinden daha aşağı seviyede biriyle yapacağı evliliğe işaret ederler.

Rüyada Kapı Kapatmak

Rüyada kapı kapatmak, yakın yakın çevresiyle ilişkisini kesmek, arkadaşıyla kavga etmek, bu kişileri hayatından çıkarmak, ayrılık ve küslük anlamlarına gelir. Bu rüyanın evli kişiler için ayrılık habercisi olduğu söylenir. İş hayatı açısından ise, kapıyı kapatan kişinin işinden ayrılacağına yorulur. Bir taraftan da kapıyı kapatan kişinin tüm dış müdahalelere rağmen düzenini bozmamakta kararlı olduğu şeklinde de yorumlamak mümkündür.

Rüyada Kapı Kırmak

Rüyayı gören kişinin gerçek hayatta içinde bulunduğu durumla bağlantılı olarak değişik biçimlerde yorumlanabilir. Eşiyle sorunları olan bir kişi rüyasında kapı kırıyorsa, bu bir ayrılık habercisi olabilir. Mesleki alanda kaçırılan fırsatlar ya da gereksiz kişisel çekişmeler sebebiyle işini kaybetme tehlikesini işaret eder. Rüyada kapı kırmak, şansını fazla zorlamak anlamına gelir ve bu yüzden kişinin ileride kaçırdığı fırsatlar için üzüleceği şeklinde değerlendirilir.

Yakın akrabalık ilişkileri açısından yorumlandığında, rüyasında kapı kırdığını gören kişinin bir yakınını manevi olarak inciteceği şeklinde de yorumlanabilir.

Rüyada kapı kırmak, rüyayı gören kişinin ruh haline göre değişik biçimde de yorumlanabilir. Gerçek hayatta kendini baskı altında hisseden, omuzlarında çok büyük sorumluluklar olduğunu düşünen ve bu yüzden yorgun hisseden kişiler için kapı kırmak, emeklerinin karşılığını alacağı, kendisi ve ailesi için arzu ettiği hayat şartlarını sağlayacağı, belki yeni fırsatlarla karşılaşacağı ve sıkıntıların sona ereceği anlamına gelir.

Rüyada Kapı Çalmak

Pek çok rüya yorumcusu rüyada kapı çalmayı, rüyayı gören kişinin aklından bir fesatlık geçtiğine dair bir işaret sayar. Rüya sahibinin başka biri için kötülük düşündüğü ya da dedikodusunu yaptığı şeklinde yorumlar. Kimi yorumcu ise bu rüyanın, rüyasında kapı çalan kişinin başına gelecek bir tehlikeyi haber verdiğini söyler.

Rüyada kapı çalmak bazen de kişinin akıllıca davranarak ve doğru hamleler yaparak iş hayatında ilerleme kaydedeceği, yüksek gelir elde edeceği, kendisine güvenen insanları hayal kırıklığına uğratmayacağı, kalkıştığı işin altından alnının akıyla çıkacağı biçiminde de yorumlanır. Bu açıdan yorumlandığında rüyada kapı çalmak, rüya sahibinin yeni fırsatları denemekten çekinmemesi gerektiğine bir işaret olarak da kabul edilebilir.

Rüyada Kapı Kolu Görmek

Rüyalarda güven ve huzuru temsil ettiğine inanılan kapı sembolü, rengine ve çeşitli detaylara göre farklı farklı yorumlanabilir. Kapı kolu eğer kişinin evinin kapısına aitse aile hayatı, çalıştığı yere ait kapının koluysa iş hayatı üzerinden yorumlanır. Kapı kolu, kişinin dışarıdan gelecek tehditlere karşı aile ya da iş hayatındaki düzeni korumak için aldığı önlemleri ve gayretini simgeler.

Rüyada Kapı Tokmağı Görmek

Tokmağı olan bir kapı, daha yüksek bir mertebeyi temsil eder. Rüyayı gören kişinin şimdi sahip olduğu makamdan daha üst bir makama ya da istediği bir pozisyona terfi edeceği şeklinde yorumlanabilir. Kapı tokmağı bazı yorumcular tarafından, rüyayı gören kişinin başarma azmini simgeler. Bu kişinin hayatında meydana gelecek ilerlemenin, kendi azmi ve çabaları sayesinde gerçekleşeceğine inanılır. Başarı sadece maddi kazançla değil, sağlık ve mutlulukla da ilişkili olabilir.