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  4. Rüyasını gören de var, duyan da! Dile gelen köpek ''benim adım Ejder'' diyor

Rüyasını gören de var, duyan da! Dile gelen köpek ''benim adım Ejder'' diyor

02.04.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'un Olur ilçesinde esnaflık yapan evli ve 4 çocuk babası Fikret Demirci'nin 22 aylık Kangal köpeği, "Benim adım Ejder" dedi. Duyduklarına inanamayan köpek sahibinin arkadaşları da Demirci'ye destek verdi. Bir esnaf, ''bizzat şahit oldum'' derken, bir diğeri ''bunun rüyasını gördüm'' dedi.

Rüyasını gören de var, duyan da! Dile gelen köpek ''benim adım Ejder'' diyor

Erzurum'da esnaflık yapan Fikret Demirci bu günlerde büyük şok yaşıyor. Şokun nedeni ise köpeğinin dile gelmesi.

''BEN AZMAN DEDİM, TORUNUM EJDER''

Duyduklarına inanamayan ve o sırada cep telefonu ile köpeğin konuşmasını kaydeden Demirci, "Ailece pikniğe gitmiştik. 7 yaşındaki torunum Hamza, zincirinden tutup yanıma getirdiği 'Azman' adındaki Kangal köpeğine 'Ejder' ismini vermek istediğini söyledi. Bende köpeğin heybetli olması nedeniyle, 'Hayır Azman' dedim. Köpeklerimi sık sık cep telefonu ile çekerim. Olaydan kısa bir süre sonra yanına gidip 'Azman ne yapıyorsun' dediğim köpek bir şeyler mırıldandı. Anlamadım. Daha sonra görüntüleri izlerken, 'Benim adım Ejder' dediğini duydum. Sesi çok net anlaşılıyor. Hemen adını Ejder koyduk. Uzmanların bu köpeği incelemesini istiyorum" dedi.

''KONUŞMASINA BİZZAT ŞAHİT OLDUM''

Olur Belediye Meclis üyesi Okan Yorulmaz ise “Fikret abinin köpeğinin konuşmasına bizzat şahit oldum, ben hayretler içerisindeyim” dedi.

RÜYASINDA BİLE GÖREN VAR

Olur yol ayrımında cağ kebap esnaflığı yapan Mücahit Keleş ise “Ben şöyle bir rüya gördüm. Rüyamda Fikret abinin köpeğinin konuştuğunu konuşurken köpeğin ne dediğini anlamadığı için herkesi susturmaya çalışıyordu. Aman durun köpek bir şey söyledi. Bunu anlamaya çalışmamız gerektiğini söyledi. Böyle karman çorman bir rüyaydı. Ben köpeğin konuştuğundan hiçbir şekilde haberim yoktu. Bu rüyayı gördüğümde çok sevdiğim köpeğimi kaybetmiştim, bundan dolayı da çok fazla etkilenmiştim. Köpeğin konuşmasını sonradan duyduğumda gerçekten çok tuhafıma gitti gerçekten güzel olduğuna inandığım bir şeydir. Bu tarz şeyler Rabbimizin bir hikmeti de olabilir bu şekilde konuşması bunun bana ayan olması benim için çok güzel bir şey” dedi.

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(İHA)

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Erzurum
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