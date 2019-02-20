Rüzgarı arkasına alan yolcu uçağı ses hızını aşarak hız rekoru kırdı

Philadelphia üzerinde 35 bin feette ses hızını aşan Boeing 787-9 tipi uçak, Londra'ya planlanandan 48 dakika önce indi.
Pilot Peter James, Twitter mesajında "Daha önce hiç bu kadar güçlü bir kuyruk rüzgarı görmedim" dedi.
Daha önce aynı model bir uçak 1248 kilometre hıza ulaşmıştı. Boeing 787 Dreamliner uçaklarının ortalama seyir hızı saatte 944 kilometre.
Bu hızdaki sürükleme kuvveti ve diğer aerodinamik etkilere göre tasarlanmadıkları için ticari uçaklar ses duvarını aşamıyor. Ancak uçağın hava akımının içinde olması nedeniyle, tehlike sınırına yaklaşmadığı belirtiliyor.
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