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  4. Ryan Giggs tutuklanıp kefaletle serbest bırakıldı, partnerini dövdüğü suçlamasını reddetti

Ryan Giggs tutuklanıp kefaletle serbest bırakıldı, partnerini dövdüğü suçlamasını reddetti

03.11.2020 14:10 | Son Güncelleme

Galler Teknik Direktörü ve Manchester United'ın eski futbolcularından Ryan Giggs, partnerini darp ettiği şüphesiyle tutuklandı. Kefaletle serbest bırakılan Giggs, kendisine yöneltilen suçlamayı reddetti.

Ryan Giggs tutuklanıp kefaletle serbest bırakıldı, partnerini dövdüğü suçlamasını reddetti

Galler Teknik Direktörü ve Manchester United'ın eski futbolcularından Ryan Giggs, partnerini darp ettiği şüphesiyle tutuklandı. Kefaletle serbest bırakılan Giggs, kendisine yöneltilen suçlamayı reddetti.

İngiliz basınında Pazar günü, Ryan Giggs'in, partnerini dar ettiğine ve tutuklandığına dair haberler yayımlanmıştı.

Giggs'in temsilcileri, 46 yaşındaki teknik adamın polisle işbirliği yaptığını açıkladı.

Manchester polisi de Giggs'in tutuklandıktan sonra kefaletle serbest bırakıldığını duyurdu.

Basın toplantısı iptal edildi

Galler Futbol Federasyonu, Giggs'in bugün düzenleyeceği basın toplantısını iptal etti.

Giggs, basın toplantısında, Galler'in UEFA Ulusal Ligi maçları kadrosunu açıklayacaktı.

Galler Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Erkek Ulusal Futbol Takımı Menajeri Ryan Giggs'in dahil olmakla suçlandığı olaydan haberimiz var" denildi.

Manchester polisi Pazar akşamı 22:00 civarında Salford'un Worsley mahallesindeki bir olaya müdahale edildiğini açıklamıştı.

Açıklamada, 30'lu yaşlardaki bir kadının hafif yaralandığı fakat tedaviye ihtiyaç duymadığı belirtilmişti.

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