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'Havaalanında yerde uyuyan' çalışanlar hakkında skandal karar

07.11.2018 10:36 | Son Güncelleme

Havayolu şirketi Ryanair, geçen ay İspanya'daki bir havaalanındaki ofislerinde yerde uyurken görüntülenen altı kabin görevlisini işten çıkardı.

'Havaalanında yerde uyuyan' çalışanlar hakkında skandal karar

Şirketin sahnelerek çekildiğini öne söylediği fotoğraf, internette yaygın bir şekilde paylaşıldı.

Kabin görevlilerini temsil eden Portekiz sendikası ise karara sert tepki gösterdi.

Ryanair'in bir sözcüsü, söz konusu kabin görevlilerinin ağır suistimal nedeniyle işten çıkarıldığını açıkladı.

14 Ekim'de, Portekiz şehri Porto'ya giden uçakların rotalarının değişmesi ardından 20 kabin görevlisi, Malaga havalimanında zaman geçirmek zorunda kalmıştı.

Bununla birlikte Ryanair hiçbir kabin görevlisinin yerde uyumadığını öne sürdü.

Şirket, "Kabin ekibi kabin odasında kısa bir zaman geçirdikten sonra VIP salonuna geçti ve ertesi gün Porto'ya gitti" açıklamasını yaptı.

Ryanair, medyada haberlere neden olan fotoğrafın şirketin itibarına zarar verdiğini belirtti.

Portekiz'deki havacılık çalışanlarının sendikası SNPVAC ise Ryanair'in olayla ilgili verdiği bilgilerin doğru olmadığını, kabin ekibinin 01.30-06.00 saatleri arasında, minimum düzeyde dinlenme olanakları bulunan bir odaya konduğunu belirtti.

Sendika, "kabin görevlilerinin burada yiyecek, içecek ve hatta oturacak bir yerleri olmadan bırakıldığını, sadece sekiz kişiye yetecek kadar oturacak yerin olduğunu" öne sürdü.

SNPVAC, çalışanların saat 06.00'da VIP salonuna alındığını belirtti.

Şirket, fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması ardından eleştirilere maruz kalmıştı.

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