S-400: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sinop'ta S-400 denemeleri yapıldığını doğruladı

Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 hava savunma sistemlerinin Karadeniz kıyısında test edildiği yönündeki haberler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk kez doğrulandı.

İstanbul'da Cuma namazı sonrası basına açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu testler yapıldı, yapılıyor" ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Reuters haber ajansı, S-400 füze savunma sisteminin denemesinin yapıldığını duyurmuş ancak konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise "Doğrulanması halinde NATO müttefiki ve ABD'nin stratejik ortağı olarak Türkiye'nin sorumlulukları ile uyuşmayan S-400 füze denemesini şiddetle kınıyoruz" demişti.

'Amerika'ya soracak değiliz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir gazetecinin kendisine yönelttiği, "S-400'lerin Sinop'ta test edildiğine ilişkin bilgiler var. ABD Savunma Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama yapıldı" sözleri üzerine şunları ifade etti:

"Bu testler doğrudur yapıldı, yapılıyor ve Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Çünkü biz elimizdeki bu tür imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu da biz kalkıp Amerika'ya soracak değiliz. Dolayısıyla biz sadece S-400 değil, bunun dışında birçok hafif, orta, ağır silahlar bunların içinde Amerika'dan aldığımız birçok silahlar da var, bunların da testlerini yapıyoruz."