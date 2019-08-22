S-400 ve F-35 krizi: CNN'e konuşan ABDli yetkili Türkiye'ye yapılan Patriot teklifinin geri çekildiğini söyledi

Amerikan yayın kuruluşu CNN, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkiliye dayandırdığı haberinde Trump yönetiminin, Türkiye'ye yapılan Patriot hava savunma sistemi satış teklifini resmi olarak geri çektiğini yazdı.

Haberde, kararın Türkiye'nin Rus hava savunma sistemi S-400 almasına karşılık 'misilleme olduğu' belirtildi.

CNN'e konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi "S-400lerin teslim edilmesi durumunda son PATRIOT teklifimizi geri çekeceğimizi Türkiye'ye mütemadiyen söyledik. PATRIOT teklifimizin süresi doldu" dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, geçen yıl Aralık ayında, 3.5 milyar dolarlık Patriot füze sisteminin Türkiye'ye olası satışına onay verildiğini duyurmuştu.

ABD, Rus hava savunma sistemi S-400lerin teslimatının başlamasına tepki olarak Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından da çıkarmıştı.

Lockheed Martin bunun üzerine Türkiye'de üretilen parçaların ABD'de üretilmeye başlanacağını açıklayıp Türk şirketleri üretim zincirinden çıkardı.

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin Patriot yerine S-400 sistemini satın almasından eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimini sorumlu tutuyordu.