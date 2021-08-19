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S Pen Fold Edition katlanmayan Galaxy modellerinde çalışmıyor

19.08.2021 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

S Pen Fold Edition Note modellerinde çalışmıyor. Aslında bu biraz garip. Çünkü Samsung daha önce tüm S Pen modellerinin Note 20 ile uyumlu olduğunu söylemişti. Görünen o ki bu söz S Pen Fold Edition’ı kapsamıyor.

S Pen Fold Edition katlanmayan Galaxy modellerinde çalışmıyor

Halihazırda Note serisinin devam edip etmeyeceği bilinmiyor. Çünkü Samsung, Z Fold 3 ile birlikte Note serisini şimdilik ikinci plana atmış oldu.

Bilindiği üzere Z Fold 3, bir nevi Note 20’nin yeteneklerine sahip bir cihaz olarak karşımıza çıktı. Z Fold 3’ün kamera detaylarından tutun da S Pen özelliklerine kadar pek çok detayda Note 20’nin izlerini görmüştük.

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Z Fold 3’ün en ayırt edici özelliği ise sıradan bir S Pen‘i desteklemiyor oluşu. Malum Note 20 modelinde Samsung logosu olan hemen hemen tüm S Pen‘leri kullanmak mümkündü. Fakat Z Fold 3’te S Pen Pro ve S Pen Fold Edition dışında bir tercihiniz bulunmuyor.

BU DÜŞÜNCEDEN VAZGEÇİN

Eğer S Pen Fold Edition’ı alıp hem Z Fold 3, hem de Note 20‘de kullanmak gibi bir düşünceniz varsa bundan hemen vazgeçmenizi tavsiye ederiz. Çünkü S Pen Fold Edition‘ın Note 20 modelinde çalışmadığı ortaya çıktı. Daha doğrusu S Pen Fold Edition, Z Fold 3 haricinde hiçbir Galaxy modelinde çalışmıyor.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Samsung
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